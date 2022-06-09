سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل صعود طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1852 دولارًا، وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا، وتراجع نسبي لـ الدولار.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب واصلت تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1003 جنيهات، في ظل صعود طفيف الأوقية بالبورصة العالمية.

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1146 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8024 جنيهًا.

لفت إمبابي، إلى أن الأسواق تشهد تراجعًا في الطلب على السبائك والجنيهات، وانتعاشًا في حركة مبيعات المشغولات الذهبية، بفعل استقرار نسبي للأسعار بالسوق المحلية.