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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل صعود طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1852 دولارًا، وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا، وتراجع نسبي لـ الدولار.

انتعاش الطلب على المشغولات مع تراجع أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 وعيار 21 يسجل 1004 جنيهات

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت،  إن أسعار الذهب واصلت تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1003 جنيهات، في ظل صعود طفيف الأوقية بالبورصة العالمية.

 

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1146 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8024 جنيهًا.

 

لفت إمبابي، إلى أن الأسواق تشهد تراجعًا في الطلب على السبائك والجنيهات، وانتعاشًا في حركة مبيعات المشغولات الذهبية، بفعل استقرار نسبي للأسعار بالسوق المحلية.

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