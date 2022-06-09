%70 فرصة الشفاء.. 10 أعراض رئيسية لـ سرطان الأمعاء

أعراض سرطان الأمعاء، يتطور سرطان الأمعاء ، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم ، من البطانة الداخلية للأمعاء وعادة ما يسبقه نمو يسمى الأورام الحميدة ، والذي قد يصبح سرطانًا غازيًا إذا لم يتم اكتشافه. اعتمادًا على مكان بدء السرطان ، قد يُطلق على سرطان الأمعاء اسم سرطان القولون أو المستقيم.

يعتبر سرطان الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء في أستراليا ، وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بحسب ما نشره موقع cancer.org.

حوالي 90 في المائة من سرطانات الأمعاء هي سرطانات غدية تبدأ في الأنسجة الغدية المبطنة للأمعاء. يمكن أن تؤثر أنواع السرطان الأخرى الأقل شيوعًا على الأمعاء ، بما في ذلك الأورام اللمفاوية وأورام الغدد الصم العصبية .

يمكن أن يبدأ السرطان أيضًا في الأمعاء الدقيقة ، لكن هذا سرطان نادر .

تشير التقديرات إلى أنه سيتم تشخيص 15540 حالة إصابة بسرطان الأمعاء في أستراليا في عام 2021.

تبلغ فرصة النجاة من سرطان الأمعاء لمدة خمس سنوات على الأقل 70٪.



أعراض سرطان الأمعاء

تشمل أعراض سرطان الأمعاء:

تغير في عادات الأمعاء بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو الشعور بعدم اكتمال التفريغ

تغير في مظهر أو تناسق حركات الأمعاء مثل براز الأمعاء الرقيق

دم في البراز

ألم في البطن ، انتفاخ أو تقلصات

ألم الشرج أو المستقيم

كتلة في الشرج أو المستقيم

فقدان الوزن

التعب غير المبرر

التعب أو فقر الدم (شحوب البشرة والضعف وضيق التنفس)

دم في البول أو التبول بشكل متكرر أو أثناء الليل تغير لون البول - غامق أو صدئ أو بني.