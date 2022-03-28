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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهي إليها .. علامات أعراض سرطان القولون

سرطان
سرطان

يعد سرطان القولون ، هو سرطان يصيب القولون أو الأمعاء الغليظة والذي يبدأ على شكل كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا تسمى الزوائد اللحمية.

ويوصى بإجراء فحوصات منتظمة بعد سن 50 عامًا للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

ويمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي مع اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الدهون في الوقاية من سرطان القولون ، ويمكن للفحص اكتشافه في المراحل المبكرة.

 

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الأعراض والعلامات:
 

غالبًا لا توجد أعراض في المراحل المبكرة ، ولكن مع تقدم السرطان قد تتطور الأعراض. تتضمن علامات سرطان القولون وأعراضه ما يلي:

تغيير في عادات الأمعاء ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك
تغييرات في تناسق البراز
براز رخو وضيق
نزيف مستقيمي أو دم في البراز
آلام في البطن أو تشنجات أو انتفاخ أو غازات
ألم أثناء حركات الأمعاء
تحث باستمرار على التبرز
الضعف والتعب
فقدان الوزن غير المبرر
متلازمة القولون العصبي (IBS)
نقص الحديد أو فقر الدم
 

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يمكن أن تظهر أعراض إضافية في المنطقة الجديدة إذا انتشر السرطان إلى مكان جديد في الجسم. يكون الكبد هو الأكثر شيوعًا. 

تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أي أعراض لسرطان القولون ، مثل الدم في البراز أو التغيير المستمر في عادات الأمعاء. عادة ما تبدأ فحوصات سرطان القولون في سن الخمسين. 

ولكن قد يوصيك طبيبك بإجراء فحوصات أكثر تكرارًا أو في وقت مبكر إذا كان لديك عوامل خطر أخرى ، مثل تاريخ عائلي للمرض.

الوقاية من سرطان القولون:


يمكن للأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون أن يفكروا في إجراء الفحص بدءًا من سن 50. ولكن الأشخاص المعرضين لخطر متزايد ، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون ، يجب أن يفكروا في إجراء الفحص قبل سن الخمسين
.

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