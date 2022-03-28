حكة بسيطة تكشف إصابة سيدة بـ أخبث أنواع السرطان

ذهبت امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا إلى عيادة عيون ، حيث شعرت بالقلق من حكة في العين ، لتكتشف أنها مصابة بالسرطان.

نُشرت حالة المريضة الصينية التي زارت مستشفى Xi’an No.3 في الصين ، هذا الأسبوع في المجلة الطبية العالمية، نظرًا لغرابتها.



قالت المرأة إن المشكلة بدأت قبل أسبوعين من سعيها للحصول على رعاية طبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد فحص أولي لعين المرأة شيئًا بارزًا من تحت جفن عينها اليمنى ، مما أعطى الأطباء أول تلميح لوجود خطأ ما.

أجرى الأطباء عملية انقلاب الجفن ، وهي عملية يرفعون فيها الجفن لأعلى ويجعلون المريض ينظر إلى أسفل ليجعل الجزء العلوي من عينه مرئيًا.

وكشف الفحص عن وجود آفة مصطبغة فوق عينها - مزيج من اللونين الأسود والوردي. كانت الآفة تنمو على الملتحمة الجفنية ، وهو غشاء واضح داخل الجفن يربط العين بالأنسجة المحيطة بها.

أجرى الأطباء خزعة لإزالة جزء من الآفة، وجد تحليل أنها كانت خبيثة ، وشخصت المرأة بأنها مصابة بسرطان الجلد الخبيث، وهو نوع خطير من سرطان الجلد.

لكن الباحثين لاحظوا أن هذا النوع من سرطان الجلد يتميز بآفات مصطبغة هو شكل نادر من سرطان العين.

بعد أشهر ، لم تتوسع آفة المرأة ، وهي علامة واعدة على نجاح العلاج، عُرضت عليها عملية جراحية لإزالة الآفة وعلاجها ، لكنها رفضت. وبدلاً من ذلك ، اختارت العلاج باستخدام بيمبروليزوماب ، وهو عقار مضاد شائع يستخدم لعلاج الأورام الميلانينية ، من بين أنواع أخرى من السرطان.

في المتابعة المنتظمة ، ذكر الأطباء أن الآفة لم تتوسع أو تنتشر ، كما كتب الباحثون.

حالات سرطان الجلد العيني مثل تلك التي عانت منها المرأة نادرة للغاية ، ولا تحدث إلا في واحد من كل خمسة ملايين بالغ.

تعد حالتها أكثر ندرة ، حيث إنها لم تبدأ في النمو خارج القناة العنبية ، حيث تنشأ معظم حالات سرطان الجلد العيني.

في بعض الأحيان لا تظهر أعراض للسرطان حتى يصبح خطيرًا للغاية ، ولكن العلامات المبكرة تشمل عدم وضوح الرؤية أو وجود عوامات أو ومضات في العين.

الشرط قابل للبقاء على قيد الحياة ؛ يعيش حوالي 80 بالمائة من المرضى خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص.