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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من أجل رحلة القمر.. ناسا تبحث عن بائع لـ مركبة فضائية جديدة

صدى البلد

تبحث وكالة ناسا الأمريكية للفضاء عن مركبة هبوط ثانية على القمر، وذلك لاستخدامها كبديل لـ SpaceX Starship مركبة ستارشيب- حيث تكثف الوكالة خططها لاستكشاف القمر على المدى الطويل.

وقالت الوكالة إنها سترسل أول امرأة وأول شخص إلى سطح القمر في مركبة سبيس إكس ، لكنها أضافت أنه سيتم تقسيم المهام المستقبلية بين الشركة المملوكة لإيلون ماسك ومن سيفوز بمناقصة بناء البديل.

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أكدت شركة Blue Origin بلو أوريجين من جيف بيزوس Jeff Bezos بالفعل أنها ستدخل السباق لبناء مركبة الهبوط الثانية ، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيتم استقبال ذلك في وكالة ناسا.

وقام بيزوس سابقًا بإحالة الوكالة إلى المحكمة ، وخسر ، بسبب قرارها بمنح عقد هبوط واحد فقط - إلى سبيس إكس SpaceX - في الجولة الأولى.

قالت ناسا إن أي مركبة هبوط جديدة يجب أن تكون قادرة على الالتحام بمحطة البوابة الفضائية القمرية ، وزيادة سعة الطاقم ، ونقل الحمولات العلمية إلى سطح القمر.

من المتوقع أن يحدث أول هبوط مأهول بحلول عام 2026 ، وسيشمل وصول رواد الفضاء إلى القمر في كبسولة أوريون والالتحام بنظام الهبوط البشري Starship - في نهاية المطاف باستخدام هذه الوحدة لوضع شخصين على سطح القمر.

من المحتمل أن تتضمن المهام المستقبلية مزيجًا من Starship والفائز بالعقد الجديد. وقالت الوكالة إنها تخطط لتشغيل مهمة مأهولة واحدة كل عام حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

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من غير الواضح كم ستكلف مركبة الهبوط الجديدة. كلف نظام SpaceX Starship ناسا 2.9 مليار دولار ، ولكن خلال الجولة الأخيرة من المشتريات ، كانت العروض الأخرى أعلى بكثير ، حيث قالت Blue Origin إن مركبة الهبوط على القمر ستكلف 5.9 مليار دولار.


تطلب وكالة ناسا من الشركات الأمريكية اقتراح مفاهيم مركبة فضائية قادرة على نقل رواد الفضاء بين مدار القمر والسطح لمهمات تتجاوز Artemis III.

تم بالفعل منح SpaceX أحد أفراد الطاقم (Artemis III) وهبوط واحد غير مأهول على سطح القمر ، كجزء من عقدها.

ستشهد الاتفاقية الجديدة تشغيلها مرة واحدة على الأقل لهبوط طاقم وغير مأهول،  مع حصول المشغل الآخر على رقم مماثل.
 

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