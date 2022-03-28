بعد إطلاق مبادرة لعلاجه.. تعرف على أعراض سرطان الكبد

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة".

وسرطان الكبد هو السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد، ويمكن أن تتكون عدة أنواع من السرطان في الكبد، والنوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد (خلايا الكبد).

أنواع سرطان الكبد

والأنواع الأخرى من سرطان الكبد ، مثل سرطان الأوعية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي، أقل شيوعًا.

يعتبر السرطان الذي ينتشر في الكبد أكثر شيوعًا من السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد، يُطلق على السرطان الذي يبدأ في منطقة أخرى من الجسم - مثل القولون أو الرئة أو الثدي - ثم ينتشر إلى الكبد سرطان النقيلي وليس سرطان الكبد. يُطلق على هذا النوع من السرطان اسم العضو الذي بدأ فيه - مثل سرطان القولون النقيلي لوصف السرطان الذي يبدأ في القولون وينتشر إلى الكبد.

أعراض سرطان الكبد

معظم المرضى لا تظهر عليهم علامات وأعراض في المراحل المبكرة من سرطان الكبد الأولي، وعندما تظهر العلامات والأعراض ، فقد تشمل:

فقدان الوزن.

فقدان الشهية.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

غثيان.

الضعف العام والتعب.

انتفاخ البطن.

اصفرار لون بشرتك وبياض عينيك.

براز أبيض طباشيري.