عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إطلاق مبادرة لعلاجه.. تعرف على أعراض سرطان الكبد

سرطان الكبد
سرطان الكبد

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة".

وسرطان الكبد هو السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد، ويمكن أن تتكون عدة أنواع من السرطان في الكبد، والنوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد (خلايا الكبد). 

3 طرق للوقاية من سرطان الفم

أعراض وعلامات سرطان الكلى

أنواع سرطان الكبد

والأنواع الأخرى من سرطان الكبد ، مثل سرطان الأوعية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي، أقل شيوعًا.

يعتبر السرطان الذي ينتشر في الكبد أكثر شيوعًا من السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد، يُطلق على السرطان الذي يبدأ في منطقة أخرى من الجسم - مثل القولون أو الرئة أو الثدي - ثم ينتشر إلى الكبد سرطان النقيلي وليس سرطان الكبد. يُطلق على هذا النوع من السرطان اسم العضو الذي بدأ فيه - مثل سرطان القولون النقيلي لوصف السرطان الذي يبدأ في القولون وينتشر إلى الكبد.

أعراض سرطان الكبد

معظم المرضى لا تظهر عليهم علامات وأعراض في المراحل المبكرة من سرطان الكبد الأولي، وعندما تظهر العلامات والأعراض ، فقد تشمل:

فقدان الوزن.
فقدان الشهية.
ألم في الجزء العلوي من البطن.
غثيان.
الضعف العام والتعب.
انتفاخ البطن.
اصفرار لون بشرتك وبياض عينيك.
براز أبيض طباشيري.

 

الكبد سرطان الكبد مرضى سرطان الكبد سرطان الخلايا الكبدية أنواع سرطان الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

فرمان كيروش .. سرية تامة على تدريب المنتخب قبل مواجهة السنغال

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

موضوعات متعلقة

نوع من الأعشاب يساعد في تحسين الذاكرة وعلاج الانتفاخ

ألم الصدر أبرزها.. علامات نقص الحديد في الجسم

أعراض وعلامات سرطان الكلى

جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية خاطئة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية

فرنسا تتعهد بضمان حصول مصر على احتياجها من القمح الأشهر المقبلة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى وشعب مصر بـ قرب حلول شهر رمضان

رئيس الشيوخ مداعبا النواب: قربنا نعمل مجلس قومي للرجل والأمور تنذر بالخطر

الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

فيديو

نجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في مسلسلات رمضان 2022 "فيديوجراف"

تميز بأدواره الصعبة .. وداعا عهدي صادق

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ