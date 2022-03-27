3 طرق للوقاية من سرطان الفم

تحتفل بعض الدول بـ الأسبوع العالمى لـ صحة الفم نظرا لأهميته الكبري وضعف الوعى بأهميته بين شريحة كبيرة من الناس.

سرطان الفم من أخطر الأمراض التى تصيب الجسم وتؤثر على مختلف الأعضاء الأخرى، وهو من الأمراض النادرة لكنها خطيرة.

ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج نعرض لكم أهم طرق الوقاية من سرطان الفم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ NHS”.

الطرق الثلاث الأكثر فاعلية للوقاية من الإصابة بسرطان الفم أو منعه من العودة بعد الشفاء، هي:

الامتناع عن التدخين أو استخدام التبغ بطرق أخرى مثل مضغ التبغ.

الامتناع عن الكحول أو على الأقل التأكد من أنك لا تشرب أكثر من الإرشادات الأسبوعية الموصى بها للكحول.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الخضار الطازجة خاصة الطماطم والحمضيات وزيت الزيتون والأسماك.

من المهم أن تخضع لفحوصات أسنان منتظمة ويمكن لطبيب الأسنان في كثير من الأحيان اكتشاف المراحل المبكرة من سرطان الفم.