قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل

على الرغم من أن

ويصيب سرطان الفم- في المقام الأول- الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.





ووفقا لموقع "powerofpositivity"، فإن سرطان الفم هو أي شيء يؤثر على تجويف الفم ، والذي يشمل اللسان أو الشفتين أو الخَدّ أو اللثة أو الغدد اللعابية.







علامات وأعراض سرطان الفم





يصاب كثير من الناس بقروح داخل الفم لأسباب عشوائية ، وعادة لا يوجد خوف من أنها سرطانية.





ويبدأ سرطان الفك، أو أي أورام خبيثة أخرى في تجويف الفم؛ عندما تنهار الخلايا السليمة في الفم بشكل غير طبيعي يمكن أن تكون هناك تغييرات تدريجية .







تعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم. وتميل البقع البيضاء إلى أن تكون الأكثر شيوعًا.







العلامات الأولية لسرطان الفم:





• نزيف في تجويف الفم

• فقدان الأسنان أو الأسنان السائبة

• ألم عند البلع

• مشاكل عند ارتداء أطقم الأسنان بسبب القروح



• نتوءات في منطقة الرقبة



• صداع

• تغير شكل الوجه

• ألم في الفم أو الرقبة أو الرأس

• الضعف

• جفاف الفم

• التهابات متكررة في الحلق أو اللثة

• مشاكل الغدة الدرقية

• تساقط الشعر

• الغثيان والقيء

• الإسهال