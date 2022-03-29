أمراض خطيرة يمكن القضاء عليها بتناول التوت

هناك العديد من الفوائد التي قد تجنيها من تناول التوت البري؛ ، وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ماساتشوستس دارتموث، أن التوت البري يمكن أن يكون مفتاحًا لمكافحة سرطان الأمعاء، ودراسة أخرى تحدث عن فوائد تناول التوت البري في المحافظة على صحة القلب .

فوائد تناول التوت البري يوميا





وأنتج الباحثون ثلاثة مستخلصات من مسحوق التوت البري مسحوق فاكهة كامل ، وآخر يحتوي فقط على مواد كيميائية من التوت البري تُعرف باسم البوليفينول ، وثالث يحتوي فقط على مكونات غير بوليفينول للفاكهة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





وتم خلط المستخلصات ، التي تعادل كوبًا من التوت البري يوميًا ، في وجبات الفئران المصابة بسرطان القولون؛ حيث أنه يبدو أن مستخلصات التوت البري تقلل من مستويات علامات الالتهاب في الفئران.



وبعد 20 أسبوعًا ، كان لدى الفئران التي أعطيت مستخلص التوت البري الكامل حوالي نصف عدد الأورام مثل الفئران التي لم تحصل على التوت البري في طعامها، كانت الأورام المتبقية في الفئران التي تتغذى على التوت البري أصغر أيضًا.



وأفادت نتائج الدراسة، انه يمكن أن يساعد التوت البري في محاربة سرطان الأمعاء؛ حيث انه من المعروف ان سرطان الأمعاء يقتل المرض ما يقرب من 16200 شخص في المملكة المتحدة كل عام.



وتوصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن، إلى أن تناول التوت البري يوميا يمكن أن يكون مفتاح صحة القلب؛ حيث لاحظ الباحثون، ان الأشخاص الذين تناولوا ما يعادل 100 جرام من التوت البري يوميًا، شهدوا علامات تحسن في وظائف القلب بعد شهر واحد.

فوائد تناول التوت البري يوميا



وادعى الباحثون، أن آثار التوت البري الغني بمضادات الأكسدة على تدفق الدم في الشرايين تبدأ في الظهور في غضون ساعتين فقط؛ حيث أنه لطالما اشتبه في أن التوت البري يحافظ على صحة القلب عن طريق منع الالتهاب وحماية الخلايا من التلف.



وأظهرت الدراسات السابقة أنها يمكن أن يساعد تناول التوت البري في منع التهابات المسالك البولية، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة وقرحة المعدة والسرطان، ولكن ينصح الأطباء بتناول التوت البري نيئًا بدل من تناوله عصير الذي غالبًا ما يكون محملًا بالسكر.



وقال البروفيسور كريستيان هيس ، خبير القلب والأوعية الدموية في جامعة ساري والذي شارك في الدراسة، أنه تقدم الدراسة نتائج قوية على أن التوت البري يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الأوعية الدموية حتى في الأشخاص الذين يعانون من مخاطر القلب والأوعية الدموية المنخفضة.



وتشير هذه الدراسة أيضًا إلى أن المستقلبات المحددة الموجودة في الدم بعد تناول التوت البري مرتبطة بالآثار المفيدة، وقام الباحثون بقياس "تمدد التدفق" (FMD) ، والذي يشير إلى اتساع الشرايين نتيجة لزيادة تدفق الدم.



وتابع الباحثون، فحص مرض الحمى القلاعية بعد ساعات من تناول المسحوق ، وكذلك بعد شهر من الاستهلاك اليومي، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا التوت البري رأوا أن شرايينهم تتسع بنسبة 1.5 في المائة في غضون ساعتين من الاستهلاك مقارنة بمجموعة التحكم.