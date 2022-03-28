لأصحاب الجسم النحيف.. 3 أطعمة تزيد الوزن فى فترة قصيرة

هناك بعض الأكلات التي تزيد الوزن في فترة قصيرة مع توزيع الدهون بشكل متساوٍ في مختلف مناطق الجسد، لأصحاب الجسم النحيف.

ويقدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، هذه الاكلات والتى منها..



- الكزبرة

تحتوي الكزبرة على معدّلات عالية من الحديد في تكوينها، والذي يساهم بشكل فعال في تقوية الدم ورفع معدل كريات الدم الحمراء فيه، وبالتالي رفع معدّل الهيموجلوبين في الدم، وزيادة قدرة الدم على نقل الغذاء إلى الخلايا، ويمكن الاستفادة من بذور الكزبرةبأحد الطرق التالية:

سحق بذور الكزبرة في الهاون أو الطحان الكهربائي، حتّى تتحوّل إلى بودرة. تناول ملعقة من بودرة الكزبرة بعد الوجبات الرئيسة، أو منخلال رش ملعقة من البودرة الناتجة على سلطة الخضار، أو الشوربة بمختلف أنواعها. الحرص على المداومة على ذلك يومياً لشهر كامل.

- البصل

تساعد الأنزيمات الموجودة في البصل على فتح الشهية تجاه مختلف أنواع الأكلات، والمساعدة على تناول كميات كبيرة منها،بالإضافة إلى قدرته على تطهير الأمعاء والقضاء على الجراثيم الضارة في الجهاز الهضمي.



ويمكن الاستفادة من البصل من خلال تناول حبّة بصل عند الغداء وواحدة ثانية عند العشاء، كما يمكن الاستعانة بالبقدونس لمنع خروجرائحة البصل من الفم، من خلال تناول أوراق البقدونس بعد تناول البصل.

-الموز

من الفواكه التي تقدّم نسبة جيدة من السعرات الحرارية، حيث يساعد التركيز على تناول الوز بشكل يومي على زيادة الوزن، وذلك منخلال تناول حبتين إلى ثلاث من الموز يومياً، أو من خلال عمل كوكتيل خاص بالموز بمكوّنات خاصة تساعد في زيادة الوزن أيضا.

الذي يتمثل بالتالي: المكوّنات: حفنة زبيب. ملعقة عسل. حبتان موز. حفنة سمسم. كوب حليب دسم.



الطريقة: يقطع الموز ويضاف مع الحليب إلى الخلاط الكهربائي، ويخلط جيداً حتّى يختفي الموز في الحليب. يضاف العسل والسمسم إلىالخلاط الكهربائي ويخفقان مع باقي المكوّنات. يسكب الخليطالناتج في كأس للتقديم، مع نثر حفنة الزبيب فوقه.



. التمر والمكسرات

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، كما تحتوي المكسرات على الدهون الجيدة الضرورية للجسم.

ويمكن الاستفادة منهما من خلال: تكسير المكسرات وتحويلها إلى قطع صغيرة، ويفضّل الإكثار من اللوز والجوز. عجن التمر مع المكسراتوتشكيلها على شكل كرات متوسطة. تناول ثلاث كرات من خليط التمر والمكسرات يومياً.