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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 47 في حريق بمبنى إداري جنوب شرق كوريا الجنوبية

حريق في كوريا الجنوبية
حريق في كوريا الجنوبية

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون، جراء نشوب حريق في مبنى إداري بمدينة (دايجو) الكبرى جنوب شرقي كوريا الجنوبية.
 

وذكرت الشرطة في كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنها رصدت شخصا في الخمسين من عمره حددته على أنه مشتبه به في حريق متعمد بعد تحليل كاميرات المراقبة، غير أنها قالت إنه يعتقد أنه من بين القتلى في مكان الحادث.
 

وأضافت الشرطة أنها تحقق في السبب وراء نشوب الحريق، بما في ذلك ما إذا كان الحريق متعمدا أم لا.
 

يشار إلى أنه تم إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي 20 دقيقة وقامت الشرطة بإجلاء عشرات الأشخاص الآخرين من المبنى والدفع بـ 50 سيارة إطفاء، فضلا عن 160 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

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