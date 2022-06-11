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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للشراء الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 11-6-2022

سعر صرف الجنيه الاسترليني
سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم السبت

نشر موقع "صدى البلد "سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزى المصرى عند 23.37 جنيه للشراء و 23.51 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي  نحو 23.36 جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 23.33جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى  بنوك( العقاري المصري العربي ،البنك التجاري الدوليCIB) نحو 23.32جنيه للشراء و 23.50جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم السبت فى بنك الأهلي المتحد  نحو 23.32جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع .

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنوك( قطر الوطني، كريدي اجريكول،)  نحو 23.31جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع .


بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت  فى بنك المصرف المتحد  نحو23.30جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع .

 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم السبت فى بنك فيصل الإسلامي نحو 23.30جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية  نحو 23.29 جنيه للشراء و 23.58 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني  اليوم السبت فى بنك الإسكندرية نحو 23.29جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني، أبوظبي الأول FAB ،المشرق،العربي الافريقي الدولي،بلوم ،التنمية الصناعية،الإمارات دبي الوطني،قناة السويس) نحو 23.27جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC نحو 23.27جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع

 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى  اليوم فى بنك البركة نحو 23.16 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر  نحو 23.03 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع

 

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 23 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع.أعلى لشراء الجنيه الاسترليني

 

افضل سعر للشراء الجنيه الاسترليني

 

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.36جنيه للشراء.

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