سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية اليوم الخميس 9-6-2022

يستعرض موقع "صدى البلد"حركة سعر تداول الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث ، حيث سجل الجنيه الإسترليني اليوم 23.39 جنيه للشراء، 23.53 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

و سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية 23.33 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني اليوم 23.35 جنيه للشراء و23.54 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في البنك العقاري المصري



وبلغ سعر العملة البريطانية في البنك العقاري المصري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي



وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول



فيما سجل سعر الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.