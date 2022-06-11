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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. توقعات الابراج.. علاج الشعر الجاف للأطفال.. وطريقة عمل مخبوزات بالجبنة

شعر الاطفال
شعر الاطفال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/6/2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج اليوم السبت 11/6/2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل

11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح أمامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الأوساط المهمة والبراقة فترة استثنائية لإنهاء الأعمال الصعبة.
 

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول مخبوزات بالجبنة فهي تعتبر وجبة خفيفة تناسب الفطار والعشاء، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مخبوزات بالجبنة .

 

  تعرفي على علاج الشعر الجاف والمتقصف للاطفال

هل تعانين من مشاكل الشعر مع أطفالك كيف يمكن علاج شعر الاطفال الخفيف والهايش وما هو افضل زيت لشعر الاطفال الجاف سوف نتحدث في هذه المقالة عن علاج شعر الأطفال وكيف يمكن تنعيم شعر الاطفال المجعد وتقويته باستخدام الخلطات الطبيعية المغذية للشعر.

 

لتفتيح البشرة فى الصيف ... طريقة عمل غسول الوجه بالعسل

هناك العديد من الطرق المستخدمة في الطب البديل من أجل صناعة غسول الوجه لنتعرف معا إلى طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة في المنزل بسهولة وبمواد طبيعية:

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