طيارة مصرية وابنتها تصنعان تاريخا وتقودان طائرة ركاب معا .. نيفين درويش قائدة أكبر طراز في العالم

يبدو أن الكابتن نيفين درويش، لن تتخلى عن أن تسطر في سجل دفتر تاريخها الحافل بالطيران، مسيرة اسثنائية فريدة من نوعها. لم تكتفِ الطيارة المصرية الملهمة بحصدها لقب أول سيدة مصرية عربية تقود أكبر طائرة في العالم A380، لمدة 4 سنوات متواصلة مضت قبل أزمة جائحة كورونا العالمية، لتضيف لنفسها اليوم، تتويجًا ولقبًا جديدًا لمساعيها المحلقة في السماء، كونها ثالث أم وابنتها في العالم، يعملن قائدات لطائرة ركاب على نفس الطراز الايرباص A330.

كابتن نيفين درويش

قبل الاسترسال في الحديث باستفاضة، عن الكابتن نيفين درويش قائد طائرة A330-300 بالشركة الوطنية مصر للطيران. أُشير في لمُحة إلى أول ثنائي لأم وابنتها يقودن معًا طائرة ركاب لنفس الطراز، إنها طيارة أمريكية تدعى “الكابتن سوزي جاريت” وابنتها؛ يعملان معا في شركة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، وقد سجلت “جاريت” قبل عامين هذا الحدث الاستثنائي في تاريخها لكونها من الطيارين الأوائل الذين عملوا بالخطوط الجوية الأمريكية.

الثنائي الثاني لأم وابنتها، أمريكية الجنسية أيضًا هي “الكابتن ويندي ريكسون” وابنتها كيلي ريكسون، ويعملان معا في إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، ويطيرن على نفس الطراز لطائرة الركاب التجارية، في حدثًا استثنائيًا في عالم الطيران.

لتأتي الطيارة المصرية كابتن نيفين درويش مع ابنتها الذي ورثت عنها مهارة التحليق، وتحجز لنفسها الترتيب الثالث عالميًا بهذا اللقب، كونها أم وابنتها غير أمريكيتين يحققن هذا الإنجاز، بعد إعلانها في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن ابنتها الكابتن بيريهان البدراوي على وشك الترقية إلى طراز ثقيل، ومن المتوقع انضمامها لأسطول مصر للطيران على طراز A330-300، هو نفسه الذي تطير عليه “درويش” منذ عودتها إلى مصر للطيران.

كابتن نيفين درويش وابنتها كابتن بيريهان

بالعودة إلى بدايات “نيفين درويش”، - وفقا لما روته عن مسيرتها قبل عام؛ خلال مشاركتها كمتحدثة بمنصة منتدى المرأة المصرية 2021؛ كونها من النساء الرائدات الملهمات حاصلة على قلادة المرأة المصرية" - ، أشارت إلى بداية حياتها العملية عندما كانت في سن السابعة عشر، بعدما أنهت دراستها بمدرسة الراهبات، أوائل فترة الثمانينات ؛ كانت تستعد لدراسة الهندسة لاستكمال مسيرتها التعليمية، ولكن في الوقت الذي كانت تستعد فيه للتقدم بأوراقها للجامعة صادفها إعلان للشركة الوطنية مصر للطيران بإحدى الجرائد، تعلن فيه عن حاجتها لمضيفات جويات. جذبتها هيئة المضيفات بلباسهن وهيئتهن المرسومة بعناية فائقة؛ فتركت حلم الهندسة وظلت تلاحق هذا الإعلان حتى استطاعت الإنضمام إلى العمل بمصر للطيران ضمن طاقم الضيافة الجوية، وبالتوازي مع عملها التحقت بكلية التجارة بجامعة عين شمس لتستكمل دراستها.

بعد التخرج لم تقف أحلام “نيفين درويش” عند كونها مضيفة طيران في واحدة من أعرق الشركات بالمنطقة ( مصر للطيران) ؛ أخذت تتطلع إلى قمرة القيادة وتطمح في أن تسكنها يوما، واستطاعت بعد مشوار مليء بالتحديات أن تحجز لنفسها مقعدا داخل قمرة القيادة بين عشرات الطيارين من الرجال خلال هذه الفترة. بعدما حفزها حينها التحاق “كابتن دينا الصاوي” قائد طراز إيرباص - بمعهد الطيران المدني أوائل التسعينات، لتلحق بها وتنضم لدراسة الطيران إلى جانب عملها في الضيافة الجوية.

كابتن نيفين درويش

لتسجل “نيفين درويش” أيضًا ضمن أوائل المضيفات الجويات، الذي أصبحن كابتن طيار بعملهن الدؤوب والتحدي لملاحقة أحلامهن في الطيران، فبدأت رحلتها في مصر للطيران؛ مساعد على طائرات متوسطة المدى، ثم طراز ثقيل ثم طيار على طراز B737 ثم طيار على طراز A320.

وبعد سنوات من العمل في مصر للطيران، تحدث مرحلة تحول جديدة في حياتها، تجبرها على ترك القاهرة والسفر إلى دبي برفقة زوجها لظروف عمله؛ ولكن سفرها برفقة أسرتها لم ينمعها عن استكمال مسيرتها في الطيران. هناك عملت بشكل دؤوب واستطاعت أن تلتحق بأسطول طيران الإمارات الوطني، وظلت تعمل به لمدة 13 عام حتى نهاية عام 2018، الأربع سنوات الأخيرة في عملها بأسطول الإمارات كانت قائد على أكبر طائرة في العالم طراز الإيرباص A380، لتسجل أخر رحلة لها على متن الطائرة الأيقونة العملاقة A380 في نوفمبر عام 2018 بالهبوط فوق مطار سان فرانسيسكو على ممر 28R.

لتعود “نيفين درويش” إلى مصر عام 2019 محملة بخبرات استثنائية في عالم الطيران، وحاصلة على لقب أول مصرية عربية تقود أكبر طائرة في العالم. لتستكمل مشوارها في العمل تحت لواء مصر للطيران كواحدة من أبناء الشركة الوطنية، وتقلع من جديد في أول رحلة طيران مصرية لها من مطار القاهرة بعد عودتها للعمل في أغسطس عام 2020 على طائرة من طراز A330-300، وهو الطراز الذي أعلنت بأن ابنتها “بيريهان” على وشك الترقية للعمل عليه، لتكن بجوارها كأم وابنه يعملان على نفس الطراز في فرصة نادرة.

أول رحلة لـ كابتن نيفين درويش مع الطاقم بعد عودتها بمصر للطيران

واختيرت كابتن نيفين درويش، لمدة عامين على التوالي 2020 - 2021، في قائمة سيدات بطلات مصر ضمن 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر، وحصدت أيضًا عام 2021 على قلادة المرأة المصرية، باعتبارها من المؤثرات في المجتمع.