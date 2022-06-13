اقضى على الحموضة نهائيا بـ 10 علاجات منزلية خارقة

تعد الحموضة مشكلة شائعة ويمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة مثل عادات الأكل غير المنتظمة ، والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إليك كيف يمكن علاج الحموضة نهائيا بمجموعة العلاجات التالية

ب 10 علاجات منزلية بسيطًة وفقا لموقع femina.in ستساعدك على علاج الحموضة نهائيا

أسباب الحموضة

1-اشرب الحليب البارد

تناول الحليب هو أحد أبسط العلاجات المنزلية للحموضة

يعد تناول الحليب هو أحد أبسط العلاجات المنزلية للحموضة قد يساعدك كوب واحد من الحليب البارد على التخلص من الحموضة نظرًا لأنه غني بالكالسيوم ، فإنه قد يمنع تراكم الأحماض في معدتك.

2-علاج الحموضة نهائيا بماء جوز الهند

قد يساعدك تناول كوبين من ماء جوز الهند يوميًا في تخفيف حرقة المعدة وهو غني بالألياف ، فهو يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي أيضًا ، قد يحمي معدتك من تأثيرات إنتاج الأحماض الزائدة.

3- تجنب تناول البصل النيء

تناول البصل النيء

من المعروف أن البصل الخام يحتوي على ألياف قابلة للتخميرلذلك ، فإن تناول وجبة تحتوي على البصل الخام يؤدي عادة إلى زيادة الحموضة بين الأفراد.

4-تناول زنجبيل

الزنجبيل

يمكن اعتبار الزنجبيل بخصائصه الهضمية والمضادة للالتهابات من أكثر العلاجات المنزلية فاعلية لعلاج ارتجاع المريء .

يمكنك استخدام الزنجبيل في الطبخ أو مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج كما يمكنك غليه في كوب من الماء وتقليله إلى نصف كوب ثم شرب الماء فقد يكون بمثابة علاج مفيد للحموضة المعوية .

5-علاج الحموضة نهائيا بأوراق النعناع

أوراق النعناع

تُعرف أوراق النعناع المعروفة باسم pudina أيضًا بخصائصها الهضمية ويمكن أن تعمل كعامل تبريد طبيعي أيضًا. يساعدك هذا في الحصول على الراحة المناسبة من الحموضة وحرقة المعدة .

كوب من الشاي بالنعناع بمثابة علاج طبيعي فعال لارتجاع الأحماض و يمكنك غلي أوراق النعناع ثم شرب الماء. .

6-أوراق الريحان

تساعد هذه الأوراق على إنتاج المخاط في المعدة مما يخفف من الحرقة بينما الأوراق قد تهدئ بطانة المعدة أيضًا ويمكنك فقط مضغ 2-3 أوراق ريحان أو غليها في الماء وشربها للتخلص الفوري من الحموضة

7-تناول اللبن

فوائد اللبن

يعتبر اللبن العادي أيضًا أحد أكثر العلاجات المنزلية فائدة لارتجاع الحمض وحموضة المعدة. يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تطبيع الحموضة في معدتك.

يمكنك شرب كوب من اللبن الرائب بعد أي وجبة ثقيلة للتخلص من الحموضة .

8-مضغ علكة

مضغ علكة

نعم ، وفقًا لبعض الدراسات ، فإن مضغ العلكة قد يخفف من الحموضة و يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب ، مما قد يساعد في التخلص من حموضة المريء.

9- خل حمض التفاح

خل حمض التفاح

خل التفاح هو أحد أسرع علاج حموضة نهائيا لن تستغنى عنه فهو الأكثر فعالية للحموضة ما عليك سوى خلط 1-2 ملاعق صغيرة من خل التفاح الخام في كوب من الماء وتناوله مرة أو مرتين في اليوم.

10-تناول الموز

تناول الموز

إذا كنت تريدين علاج الحموضة نهائيا يمكنك تناول الموز فبصرف النظر عن كونه أحد العلاجات الطبيعية للأمساك ، فإن الموز يوفر أيضًا الراحة من الحموضة ويحتوي على نسبة عالية من الألياف وغنية بالبوتاسيوم أيضًا.