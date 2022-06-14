آداب القاهرة تعلن عن دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية



أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

و اشارت كلية الاداب عن ما يتقدم خلال الدورة التدريبية فى النقاط التالية :

١- التدريب على السبورة الذكية وكيفية عمل الدروس عليها

٢- التدريب على عمل العروض التقديمية بصيغتى PowerPoint و word .

٣- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينهما

٤- كيفية التأكد من حصول المدرسة الدولية على الرخصة الدولية

٥- التدريب على عمل السيرة الذاتية

٦- التدريب على كيفية عمل الديمو والمقابلة الشخصية

٧- محاضرة خاصة على كيفية التفاعل مع الطلاب على مدار العام

على الجانب الآخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يُعد من أهم المشروعات الكبرى التي تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا، حيث يجرى العمل في المشروع على قدم وساق، وتم الانتهاء من وضع الأساسات، وبدأت المباني في الظهور.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة العمل ورفع معدلات الإنجاز بما يساهم في الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين صحة المواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مشروع إنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال، يعد صرحًا طبيًا عملاقًا يضاف إلى خريطة الصحة في مصر، ويأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني ويهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن عدداً كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، ويضم 10 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 90 مريضًا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة موزعة على أدوار المستشفى، وتغطي تخصصات الباطنة العامة والباطنة القلبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية.