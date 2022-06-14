عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمعة .. علي أبوجريشة يكشف كواليس جديدة عن منتخب مصر ومحمد صلاح

على أبو جريشة
على أبو جريشة

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، الكابتن الكبير علي أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، في حلقة يفتح فيها خزينة أسراره لأول مرة. 


وخلال الحلقة التي تعرض الثامنة مساء الجمعة المقبلة، يكشف أبوجريشة لأول مرة كواليس صورته الشهيرة مع النجم محمد صلاح، منذ أن كان ناشئا، وحقيقة انتماء والد اللاعب محمد صلاح لنادي الزمالك، وكيف اكتشف عمر مرموش، حتى أصبح نجما في الدوري الألماني. 


ويتحدث أبوجريشة خلال الحلقة عن أزمة المنتخب الحالية، قائلا: إيهاب جلال مدرب كويس ولازم ياخد فرصته، ولو جه حسام حسن وخسر ماتش الناس تاني يوم هتهاجمه. 
وقال أبوجريشة إن تراجع مستوى النادي الإسماعيلي سببه بيع النادي لعشرات المواهب على مدار سنوات كثيرة مضيفا: لا نحصل على ربع ما يحصل عليه الأهلي أو الزمالك، بناخد فتات. 


ويكشف أبوجريشة خلال الحلقة، سرا يذاع لأول مرة عن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي الحالي. 


جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض يذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

ترشيحاتنا

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

العملات الرقمية إلى أين؟.. التفاصيل الكاملة لتراجع الـ بتكوين وأسباب انهيارها

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

وسط تضخم تاريخي.. بايدن متفائل بشأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بأمريكا

أرقام كارثية.. أحمد موسى: 600 مليون جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ