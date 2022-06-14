الجمعة .. علي أبوجريشة يكشف كواليس جديدة عن منتخب مصر ومحمد صلاح

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، الكابتن الكبير علي أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، في حلقة يفتح فيها خزينة أسراره لأول مرة.



وخلال الحلقة التي تعرض الثامنة مساء الجمعة المقبلة، يكشف أبوجريشة لأول مرة كواليس صورته الشهيرة مع النجم محمد صلاح، منذ أن كان ناشئا، وحقيقة انتماء والد اللاعب محمد صلاح لنادي الزمالك، وكيف اكتشف عمر مرموش، حتى أصبح نجما في الدوري الألماني.



ويتحدث أبوجريشة خلال الحلقة عن أزمة المنتخب الحالية، قائلا: إيهاب جلال مدرب كويس ولازم ياخد فرصته، ولو جه حسام حسن وخسر ماتش الناس تاني يوم هتهاجمه.

وقال أبوجريشة إن تراجع مستوى النادي الإسماعيلي سببه بيع النادي لعشرات المواهب على مدار سنوات كثيرة مضيفا: لا نحصل على ربع ما يحصل عليه الأهلي أو الزمالك، بناخد فتات.



ويكشف أبوجريشة خلال الحلقة، سرا يذاع لأول مرة عن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي الحالي.



جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض يذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء.