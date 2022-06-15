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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج ألم العين واحمرارها بخطوات بسيطة .. الأسباب والأعراض

ألم العين واحمرارها
ألم العين واحمرارها

يمكن أن يكون ألم العين حادًا أو مؤلمًا أو خفقانًا، ويمكن أن يؤثر على إحدى العينين أو كلتيهما، ألم العين أكثر خطورة من التهيج البسيط الذي يشعر به الشخص من قطعة من التراب أو جسم غريب صغير في العين.

في مثل هذه الحالات، يختفي الانزعاج بمجرد إزالة الجسم الغريب، يكون نوع ألم العين الذي تمت مناقشته هنا أكثر حدة ويستمر لفترة أطول، ويمكن أن يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، قد يكون بعض ألم العين علامة على مشكلة صحية أو إصابة أساسية، ويجب إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن.

لا ترتبط أعراض ألم العين بأي مجموعة معينة من الأشخاص، يمكن أن يحدث ألم العين بسبب الإصابات لأي شخص، خاصةً عند عدم استخدام النظارات الواقية أثناء الأنشطة التي تعرض العين للخطر.

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العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

علاج ألم العين 

بشكل عام، يتم علاج ألم العين أولاً عن طريق تحديد سبب الألم ثم معالجة السبب، عادة لا تكون هناك حاجة إلى أدوية الألم.

1- قطرات العين التي تقلل الالتهاب ( الكورتيكوستيرويدات ) أو التي تعمل على توسيع حدقة العين لتقليل الألم والتورم.
2- قطرات عين مضاد حيوي أو مضاد للفطريات أو مضاد للفيروسات.
3- الأدوية الفموية غير المخدرة لتقليل أعراض الألم أو الحساسية.
4- استخدم منشفة أو منديل نظيف في كل مرة عند مسح الوجه أو العينين.
5- اغسل يديك بشكل متكرر ، خاصة بعد السعال أو العطس أو استخدام المرحاض.
6- ابعد اليدين والأصابع عن العينين.
7- تجنب استخدام العدسات اللاصقة عند إصابة العين.
8- لا تستخدمي المكياج عند إصابة العينين.

أسباب ألم العين

يمكن أن ينتج ألم العين عن عدة حالات وعوامل. يمكن أن تشمل:

1- عدوى بكتيرية أو فيروسية، يمكن التقاط الكائنات الحية المصابة من اليدين، ثم نقلها إلى العينين عن طريق فركها أو وضع إصبع في العين أو بالقرب منها.
2- عدوى بكتيرية أو فيروسية تنتشر من منطقة من الجسم (مثل الأنف أو الجيوب الأنفية) إلى العينين.
3- العدسات اللاصقة المتسخة أو العدسات اللاصقة غير الملائمة أو العدسات اللاصقة المزخرفة.
4- ردود الفعل التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو الحيوانات.
5- التهيج من دخان السجائر أو ملوثات الهواء أو الكلور في حمام السباحة أو السموم الأخرى.
6- تورم أو التهاب في العين.
7- زيادة ضغط العين، يمكن أن يحدث هذا عندما يكون السائل في العين غير متوازن.

ألم العين

الأعراض الشائعة المرتبطة بألم العين

يمكن أن تشمل الحالات والأعراض الشائعة المرتبطة بألم العين ما يلي:

1- التهاب النسيج الخلوي : التهاب الأنسجة تحت سطح الجلد.
2- التحضير : يؤثر على جلد الجفن، توجد بشكل خاص عند الأطفال الصغار.
3- المداري : يؤثر على تجويف العين ، مما يؤدي إلى انتفاخ العين أو الجفن بحيث تصبح الحركة الصحيحة للعين صعبة.
4- التهاب الملتحمة (العين الوردية) : عدوى أو رد فعل تحسسي في الملتحمة ، الأغشية المخاطية التي تبطن الجفون الداخلية وسطح مقل العيون.
5- الفيروسية : أكثر أنواع العين الوردية شيوعًا، يسبب حرقان، احمرار، دموع في العين، شديد العدوى.
6- البكتيرية : قد تكون شديدة العدوى، يسبب التهاب واحمرار العيون مع صديد لزج.
7- الحساسية : تنبع من رد فعل تحسسي لمسببات الحساسية المحمولة جوًا. ليس معديا. يسبب حكة واحمرار العينين الدامعة.
8- تآكل القرنية : خدش أو خدش في القرنية.
9- تهتك القرنية : جرح في القرنية ، ينجم عادة عن جسم حاد يطير في العين ، أو شيء ما يضرب العين بقوة. قد يتمزق التمزق جزئيًا أو كليًا في مقلة العين.
10- قرحة القرنية : قرحة مفتوحة على القرنية ، ناتجة إما عن عدوى أو جفاف شديد في العين أو حالات أخرى.
 

 

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