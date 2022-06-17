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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يعلن عن المدن المستضيفة لكأس العالم ٢٠٢٦

صدى البلد

 

أعلن  الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026  وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس .

 

وجاءت المدن كالتالي: "فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، جوادالاخار، كانساس سيتي، دالاس، أتالانتا، هيوستن، مونتيري، مكسيكو سيتي، تورنتو، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي".

 

وكان مجلس الفيفا الذي عقد في 13 يونيو 2018 في موسكو قد انتخب الترشيح الذي قدمته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026 بإجمالي 134 صوتًا مقارنة بـ 65 صوتا للمغرب، المرشح الآخر وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.

 

وقرر الفيفا زيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 اعتبارا من نسخة 2026، بحيث تضم المسابقة 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة فرق، يتأهل فريقان منها للمرحلة المقبلة.

 

الولايات المتحدة لوس أنجلوس كرة القدم نيويورك كأس العالم المونديال الاتحاد الدولي لكرة القدم

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