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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يخسر 196 مليون جنيه من قيمته.. ومبابي يتصدر قائمة الأغلى

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

خسر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي 196 مليون جنيه من قيمته التسويقية "وفقا لآخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ محمد صلاح من 100 مليون يورو ( أي ما يعادل مليار و967 مليون جنيه مصري) إلى 90 مليون يورو (مليار و770 مليون جنيه مصري).

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ويأتي تراجع القيمة التسويقية لـ محمد صلاح أمرا طبيعيا في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع ليفربول، وعدم التوصل إلى اتفاق مع الريدز للتجديد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023

وتصدر كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان قائمة الأغلى تسويقيا في العالم بـ 160 مليون يورو، وحل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ثانيا بـ 150 مليون يورو، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بـ 100 مليون يورو، ومحمد صلاح رابعا بـ 90 مليون يورو بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

كما هبطت القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان من 60 مليون يورو إلى 50 مليون، والقيمة التسويقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد من 35 مليون يورو إلى 30 مليون.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الموسم المنقضي:

توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، كما حصد النجم المصري جائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليج بـ 13 أسيست.

احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

وخاض محمد صلاح مباراتين مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يسجل أو يصنع، لكنه توج مع الريدز باللقب، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.

 

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