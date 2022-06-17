مو نجم عالمي.. فيفا يُطلق فيلما وثائقيا احتفالا بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعيد ميلاد نجمنا المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بإطلاق فيلم وثائقي عن رحلته.

فيفا: مو .. نجم عالمي

وجاء الفيلم الوثائقي تحت عنوان “ مو .. نجم عالمي”، وتناول الفيلم جميع المراحل في حياة محمد صلاح منذ بدايته حتى رحلته الاحترافية وصولا إلى لمكانته الحالية.

وكان محمد صلاح قد احتفل بعيد ميلاده الـ 30، يوم 15 يونيو، وسط احتفاء كبير من المجال الكروي المحلي والعالمي.

وتوج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية هذا العام، والتي جاء أبرزها هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدف، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

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