طبيب منتخب مصر يكشف حقيقة تهرب محمد صلاح من مباراة أثيوبيا| فيديو

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حقيقة هروب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من مباراة الفراعنة ضد أثيوبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال محمد أبو العلا في حوار عبر قناة اون تايم سبورت في برنامج جمهور التالتة: “كل ما تردد حول محمد صلاح ورفضه السفر لـ مالاوي غير صحيح”.

وأضاف: “إصابة محمد صلاح كانت عبارة عن شد في العضلة الضامة وكان لا يمكن معها أن يشارك في المباراة أمام أُثيوبيا ولكن هناك دائماً الكثير من الشائعات يتم تردديها عن منتخب مصر ولاعبيه”.

يذكر أن منتخب مصر قد تعرض للخسارة بهدفين لـ لا شيء أمام أثيوبيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب بينجو الدولي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.