أصرت على موقفها .. السر وراء طلاق شادية بعد ساعات من زفافها

معبودة الجماهير شادية، التي كان يحلم بها الكثير من شباب جيلها، وكانت نموذجًا للرقة والجمال والصوت العذب، فعلى الرغم من نجاحها الكبير في مجال التمثيل، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن بالبسيطة، فكان هناك الكثير من التدخلات من والدها.

كان والد الفنانة شادية كثير التدخل في حياتها الشخصية، حتى قبل أن تنال فرصتها في الشهرة، فكان هناك الكثير من المشاحنات والخلافات بينها وبين والدها فيما يتعلق بأمور الزواج، سواء وافقت أم لا، فما القصة؟

محاولات تزويج شادية رغمًا عنها

كانت الفنانة شادية كثيرة الخلاف مع والدها وأسرتها فيما يتعلق بمسألة الزواج، فكانوا يرغبون في تزويجها رغمًا عنها، خوفًا من مستقبلها الفني التي كانت تحلم به في بداية طريقها، وعلى تأثيره على حياتها الشخصية.

لم تكن معبودة الجماهير شادية تفكر في أي شيء دون الوصول إلى هدفها، والسعي وراء مستقبلها الفني، وفي نفس الوقت وجد أهلها أنها في السن المناسبة للزواج، وحاولوا تزويجها أكثر من مرة إلا أنها كانت دائمًا ترفض الأمر.

شادية

زواج بالإكراه وطلاق ليلة الدخلة

فاض الكيل بوالد معبودة الجماهير فقرر تزويجها بالإكراه، دون الحصول على موافقتها، إذ تفاجأت شادية بإحضار والدها عريسا جديدا، يعمل في مهنة التدريس، ويرغب في عقد القران مباشرة دون وجود فترة خطوبة.

قامت أسرة شادية بالفعل بعقد قرانها على عريسها رغم اعتراضها على الأمر، ذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية سابقة لها، لذا قررت أن تأخذ موقفا، بعد دخولها غرفة النوم هي وزوجها قررت أن تخوض محاولة للانتحار.

اتخذت شادية بعد زواجها مباشرة خطوة الانتحار، مهددة والدها بأنها سوف تنتحر بالفعل إذا لم يوافق على طلاقها من زوجها، وبالفعل بعد ساعات قليلة من زواجها وإصرارها على الانتحار حال استمر هذا الزواج، وافق والدها على الطلاق وانفصلت عنه ليقع الطلاق بعد ساعات من الزواج.

معبودة الجماهير شادية

زيجات شادية

بعد أن حققت شادية حلمها بدخول عالم الفن، عرف قلبها الحب ليكون أول أزواجها الفنان عماد حمدي، الذي كان يكبرها بسنوات كثيرة، إلا أن هذا الزواج لم يستمر كثيرًا بسبب الخلافات التي كانت تنشب بينهما.

شادية وعماد حمدي

تزوجت شادية بعد انفصالها عن الفنان عماد حمدي، من الفنان صلاح ذو الفقار، وعاشت معه قصة حب كبيرة شهد لها الوسط الفني، وشاركت زوجها في الكثير من الأعمال الفنية المميزة المحفورة في ذاكرة السينما المصرية.