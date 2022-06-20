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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

450 مليون دولار حجم التجارة البينية بين مصر وعُمان وفرص واعدة للاستثمار

صدى البلد

أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات علي مر التاريخ المشترك للدولتين .

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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقي الأعمال المصري - العماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد ,الذي حضره وفد من رجال أعمال البلدين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة برئاسة عبد الله بن علي الشافعي علي رأس وفد ضم 15 من كبريات الشركات العمانية .
وأشار العربي إلى أن العلاقات الاقتصادية المشتركة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان إلي حوالي 700 مليون دولار موزعة علي 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلي  450 مليون دولار مقارنة بـ 290 مليون دولار خلال عام 2014 ونملك كافة الفرص الواعدة في مجالات الاستيراد والتصدير وتنامي التجارة البينية والاستثمار المشترك للتصدير لأسواق ثالثة . 
وأوضح أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجرائية الناجزة في خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية لاداء الاعمال  من خلال توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة  كما رفعت مصر من كفائة البنية التحتية اللازمة لكافة أنواع الأنشطة الاقتصادية مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق وأليات النقل متعدد الوسائط ومؤانئ محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة وشبكات طرق  وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بألاسواق العالمية .
وأضاف أن كل هذه الاجراءات قد تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية  لكافة اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية لـحوالي 3 مليار مستهلك بدون جمارك حوال العالم .
ودعا العربي رجال الاعمال العمانيين للاستثمار في مصر من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا الي التعاون الثلاثي و الانتاج المشترك من اجل التصدير لاسواق ثالثة , مشيرا الي الاتحاد سيشارك في اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة و الذي سيتم انعقاده الشهر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط والذي من المقرر أن يشارك فيه وفد من اتحاد الغرف المصرية وعقد اجتماعات مع مثثلي غرفة عمان علي هامش ذلك المؤتمر لبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين .


من جانبه أكد عبد الله بن علي الشافعي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة شمال الباطنة , ان الوفد الذي يضم 16 من كبريات الشركات العمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية في بلاده جاء الي مصر للتعرف علي الفرص الاستثمارية الواعدة وقام الوفد بزيارة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية و تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر و الوقوف علي التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها مصر لجذب الاستثمارات اليها .
و تم استعراض اوجه التعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بما سينعكس ايجابيا علي حركة التبادل التجاري , مشيرا الي أن الفرص الاستثمارية في السلطنة تتركز في المنطقة الحرة بصلالة و الميسونة و شمال الباطنة كما تتشابه الدولتان في انهما تشهدان نموا اقتصاديا سريعا في ظل نهضة عمرانية و بنية تحتية ومدن صناعية جديدة .

الاتحاد العام للغرف التجارية الصادرات المصرية صادرات العلاقات الاقتصادية الاصلاحات الاقتصادية جذب الاستثمارات

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