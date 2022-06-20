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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية يكشف أسباب زيادة أسعار الدواء

صدى البلد

قال الدكتور هشام دويدار رئيس لجنة الصناعة بشعبة الادوية، أن الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل الحركة اللوجستية في العالم وادت الي ندرة تصنيع المواد الخام وارتفاع اسعار الدولار .
 

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد تساعد المصنعين لتوفير المواد الهام وماتريال التغليف، مشيرا أن  مصر أثبتت قدرتها في تصنيع الدواء وأزمة نقص الدواء لم تتجاوز أسبوعا اثناء جائحة كورونا بل تجاوز الأمر الي تصدير الادوية إلى ٢٥ دولة منهم دول أفريقية. 
 

وكشف أن المخزون من الدواء أمن ، والأزمة ستؤثر على ارتفاع الأسعار فقط بسبب ارتفاع أسعار الدولار، و ندرة المواد الخام .
 

وتابع أنه سيتم رفع أسعار ١٠٠٠ صتف دوائي بسبب ارتفاع الأسعار عالميا وهيئة الادوية كانت حريصة على عدم المساس بأدوية المرضي المزمنة وقد يكون هناك تحريك بسيط لا يؤثر على المريض لكي لا يكن هناك عبئا  على المصنع .

وتابع أن أدوية السحب بدون روشته ستزيد في حدود ٢٠ % خلال الفترة الحالية ، ورئيس الوزراء وجه بتذليل كافة العقبات أمام صناعة الدواء في مصر .


 


 

أسعار الدولار جائحة كورونا أسعار الدواء ارتفاع الأسعار هيئة الدواء المصرية

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