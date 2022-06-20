وزير المالية: كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه وواجهنا أزمات متلاحقة

قال د. محمد معيط وزير المالية نأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأَضاف وزير المالية " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات لافتا الي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية .

و تابع د. محمد معيط " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال ، و لفت وزير المالية "الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو".

وقال وزير المالية " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه والدولة واجهت أزمات متلاحقة كبيرة.