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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المالية: كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه وواجهنا أزمات متلاحقة

وزير المالية
وزير المالية

قال د. محمد معيط وزير المالية نأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري  تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة. 

وأَضاف وزير المالية " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات لافتا الي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية .

و تابع د. محمد معيط " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار لدعم  المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال ، و لفت وزير المالية "الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو". 

وقال وزير المالية " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه والدولة واجهت أزمات متلاحقة كبيرة. 

محمد معيط وزير المالية لجنة الخطة الموازنة كورونا

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