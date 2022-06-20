وزير المالية: جهود خفض الدين العام وفوائده مهمة قومية

قال وزير المالية د. محمد معيط إن الزيادة في الضرائب غير مبالغ فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية أن الدولة تدعم الزراعة و الصناعة مستطردا " نؤمن أن مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الحقيقي متمثلا في قطاعي الزراعة والصناعة و خصصنا 5 مليار جنيه إضافية لتحسين سعر القمح الذي تحصل عليه الدولة من الفلاح ، وأوضح وزير المالية أن الدولة ستتعامل بجدية مع ملاحظات النواب و ان هناك تحركات لخفض الدين و فوائده موضحا أنها مهمة قومية.

و قال وزير المالية أن المشروعات القومية تستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة موضحا أن توفير فرض العمل مهمة قومية تحرص عليها الدولة المصرية.

رئيس النواب مصلحة المواطن وتحسين أحواله هو ما نحرص عليه

و عقب رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي الجبالي على كلام وزير المالية قائلا " مصلحة المواطن و تحسين أحواله هو ما نحرص عليه و هذا يحقق المصلحة العليا للدولة .