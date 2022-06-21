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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عطية: رئيس الوزراء وجه بإلغاء التوك توك بأسوان كونها محافظة سياحية

صدى البلد

 

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن رئيس الوزراء وجه بإلغاء "التوك توك" داخل أسوان، لكونها محافظة سياحية من الدرجة الأولى، متابعا: أسوان كان لها السبق في تحويل سيارات الربع نقل إلى ميكروباص، بإجمالي 1200 سيارة".

 

وأضاف "أشرف عطية" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن إلغاء "التوك توك" بمثابة تحدي كبير، ونستهدف إقامة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري وأحد الشركات الكبرى، لاستبدال "التوك توك" بسيارات جديدة.

 

واسترسل: سيتم استبدال ما يقارب من 10 آلاف "توك توك" بسيارات حديثة كـ بداية، متابعا: الشركة ستقوم بأخذ "التوك توك" كـ مقدم للسيارة الجديدة..كما أن البنك الزراعي سيتيح تسهيلات عديدة للمتقدمين".

 

ولفت إلى أن في حالة رفض البعض لفكرة إحلال "التوك توك" سيتم منعه من التواجد داخل على الطرق الرئيسية للمحافظة.

أسوان التوك توك البنك الزراعي المصري رئيس الوزراء اخبار التوك شو

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