للحامل ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الكنتالوب



الكنتالوب من أنواع الفواكه التي تتميز بوجود نسبة عالية من الماء، إلى جانب أن مكعبا واحدا من الكنتالوب يحتوي على حوالي 144 سعرا حراريا و6% من الألياف، فضلاً عن أنه غني بفيتامين C، فيتامين A، وفيتامين K إلى جانب العديد من المعادن المهمة ومنها الكالسيوم، الماغنسيوم، الفسفور، الحديد، السيلينيوم، المنجنيز، الزنك، وحمض الفوليك مما يجعله من أفضل أنواع الفواكه التي يمكنك تناولها.





فوائد الكنتالوب للتخسيس

- حبة واحدة متوسطة الحجم من الكانتالوب تحتوي على حوالي 75 سعرًا حراريًا وهي نسبة قليلة لا تؤثر في زيادة الوزن.





- يساعد على الشعور بالشبع بفضل الألياف الغذائية، إلى جانب احتوائه على الماء.





- فيتامين B3 الذي يوجد في الكنتالوب يساعد على إنتاج الطاقة بالجسم وتحويل الطعام إلى طاقة، مما يتسبب في القضاء على دهونالجسم وعدم تراكمها.





فوائد الكنتالوب للحامل والجنين:

- الكنتالوب يساعد على الحماية من الارتجاع المريئي الذي تتعرض له الحامل.





- يحتوي على نسبة حوالي 90% من الماء مما يساعد في الحفاظ على ترطيب جسم الحامل والوقاية من تعرضها للجفاف، إلى جانب أنهيحتوي على البوتاسيوم والذي له دور رائع في ترطيب الجسم.





- يساعد على حماية الحامل مع التعرض إلى فقر الدم، وهذا لأنه يحتوي على الحديد والذي يعد من المعادن الضرورية لإنتاج الهيموجلوبينبالدم، وزيادة نسبة وصول الأكسجين إلى الجنين عبر المشيمة.





- بفضل العناصر الغذائية التي توجد في الكنتالوب فإنه يساعد على نمو الجنين من حيث القدرات الإدراكية وتعزيز صحة القلب والرئتين.





- التقليل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي ومنها تشقق العمود الفقري، وهذا لأنه غني بحمض الفوليك، إلى جانب تعزيز صحةالعظام للأم وللجنين.





- يساعد على تقوية المناعة لكل من الأم والجنين، وهذا لأنه يحتوي على المركبات المضادة للإلتهابات، فضلاً على أنه يحتوي على العديد منالفيتامينات الهامة لتقوية المناعة ومنها فيتامين A وفيتامين C.





فوائد الكنتالوب للرضع والأطفال:

- بفضل الألياف الغذائية التي توجد في الكنتالوب فإنه يساعد على الوقاية من تعرض الرضع والأطفال إلى اضطرابات الجهاز الهضميومن بينها الإمساك.





- تعزيز مناعة الرضع والأطفال مما يحميهم من التعرض إلى نزلات البرد والأنفلونزا والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعي.





- المساعدة على نوم الأطفال والرضع وهذا لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل سريع، إلى جانب أنالبوتاسيوم يعمل على تنظيم ضربات القلب.





- الوقاية من الإصابة بأزمات الربو وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تساعد على التخفيف من حدة هذهالأزمات.





فوائد الكنتالوب للمعدة

- محتوى الكانتلوب من الماء إلى جانب الألياف يجعله مفيدًا جدًا للجهاز الهضمي والمعدة مما يساعد على الوقاية من تعرضها إلى العديدمن المشكلات، ومنها الإمساك كما أنه يساعد على التئام قرح المعدة.





فوائد الكنتالوب لمرضى السكري

- الكنتالوب يحمي مريض السكري من الجفاف والذي يكون ناتجا عن كثرة التبول المتكرر الذي يعاني منه المريض، وهذا لأن الكنتالوب غنيبالماء اللازم لترطيب الجسم.





- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل بالجسم وهذا لاحتوائه على البوتاسيوم.





- مكافحة البكتيريا والفطريات التي من الممكن أن يعاني منها مريض السكري، حيث إنه يحتوي على مضادات البكتيريا.





- الألياف التي توجد في الكنتالوب تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية التي من الممكن أن يحصل عليهاالمرض طوال اليوم.





فوائد عصير الكنتالوب

- عصير الكنتالوب يحتوي على البيتا كاروتين والتي تتحول لفيتامين A والتي تساعد على الحفاظ على صحة العينين وتعزيز صحة الجهازالمناعي.





- عصير الكنتالوب يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك اللذين يساعدان على زيادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي الحفاظعلى صحة العظام والوقاية من بعض الأمراض مثل الأمراض السرطانية والقلبية.



