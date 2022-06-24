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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الحساب الختامي للخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 2022- 2021

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

حصل موقع صدى البلد على الحساب  الختامي للخطة  الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالي 2022- 2021.

وكشفت محافظة القاهرة عن إجمالي مبالغ الاستثمارات العامة الموجهة لها  في العام المالي 2021-2022.

أوضحت المحافظة أنه تم تخصيص 81.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55.8 % عن العام السابق، شملت 39.8 مليار جنيه للنقل و 17.7 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات و 5.6 مليار جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، 3.9 مليار جنيه للصحة و3 مليارات للتنمية المحلية  و 11.9 مليار جنيه لقطاعات أخرى.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن الخطة الاستثمارية استهدفت توطين أهداف التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة، علاوة على نشر  ثقافة البرامج والأداء.

وقالت إن عدد السكان حوالي 10 ملايين نسمة بنسبة 9.9 % من إجمالي سكان الجمهورية منها 100% حضر، كما تساهم المحافظة بنسبة 36.8 من الناتج القومي  بمعدل نمو اقتصادي 7.4 % تضم 483.6 ألف منشأة بنسبة 12.9 على مستوى الجمهورية.ذ

كما تمتد المحافظة على مساحة  3085 كيلو مترا مربعا منها 6.2 % مأهولة بالسكان.

وتوضح الصورة التالية كشف الحساب  الختامي للخطة  الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام  2022/2021….

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