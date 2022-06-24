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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والبحرين تتفقان على التعاون في مجال الإعلام والإنتاج المشترك للبرامج

صدى البلد

التقى  حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين ، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون والذى تقام فعالياته بمملكة البحرين في الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ يونيو الجاري  ،  حيث حضر اللقاء السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين وعبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين

وقد بحث الجانبان  سبل تعزيز  التعاون المشترك  فى مختلف المجالات الإعلامية العمل الإعلامي  من حيث التعاون فى  المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك  والتدريب  ، و  تفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي  الموقعه بين البلدين  

و أكد زين على  ضرورة التنسيق والتواصل الدائم  مع الجانب البحريني   لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج  البرامجي وتكثيف  الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية 
 
كما أكد  الدكتور رمزان النعيمي  على عمق وتميز  العلاقات  بين البلدين الشقيقين  ، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية  بين البلدين الشقيقين

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