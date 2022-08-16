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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : وصلة رقص لـ آيتن عامر على أنغام خطافة الرجالة بعد انفصالها .. هجوم عنيف على إعلامي وفنان بسبب التشبه بالنساء

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

 

بعد 50عاما من واقعة الإهانة.. أوسكار تعتذر لهذه الشخصية وتدعوها للحفل المقبل


إعتذرت أكاديمية الاوسكار فى بيان لها لـ ساشين ليتلفيزر ، بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً على احراجها على المسرح حين صعدت لاستلام جائزة نيابة عن أحد الممثلين.

وقالت الأكاديمية، فى بيان، حسبما نشرت عدد من المواقع الاجنبية ، إنها ستستضيف ساشين ليتلفيزر، التى أصبح عمرها الآن 75 عاما، فى أمسية "حديث وتضميد جراح واحتفال واعتذار"، يوم 17سبتمبر المقبل.

 

تشبه بالنساء .. هجوم عنيف على إعلامي وفنان بسبب إطلالته

تعرض الإعلامي الكويتي الشهير صالح الراشد إلي حملة هجوم عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنسجرام  بعد ظهوره الأخير .

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الإعلامي الشهير صالح راشد بالغربية حيث اعتمد فيها تسريحة شعر جديدة بشعره الطويل.

رد فعل محمد عبده بعد سقوط مصور حفله الأخير يثير إعجاب الجميع

حصد الفنان القدير محمد عبده على إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه الذكي ، عقب سقوط مصور حفله الأخير فى لندن .

و قام محمد عبده بالتصفيق إلى المصور عقب سقوط من على المسرح رغبة منه فى تحيته على عمله ، وإزالة الإحراج منه ، مما جعل المتابعين يصفون التصرف بالذكي . 

 

سلوى عثمان: مروان حامد طالبني بعدم البكاء فى كيرة والجن.. والغيرة دفعت ممثلة لحذف مشاهدي .. ومحدش ليه دعوة برأيي فى ياسمين صبري I حوار


حلت الفنانة سلوي عثمان ضيفة على موقع صدى البلد بعد نجاح فيلمها كيرة والجن ، كما  كشفت فى هذا الحوار  عن العديد من التفاصيل الخاصة بأعمالها الفنية المقبلة ، كما كشفت عن العديد من الأسرار فى حياتها الفنية ، وبعض المواقف التى جمعتها بالفنانين 

نشرة الفن.. حماقي يعني تحت الأمطار فى السعودية .. ومحمد رمضان عاري الصدر علي مسرح العلمين

نشرة الفن.. نانسي عجرم ومروان بابلو يشعلان موسم الجيمرز وقصة أزمة الممثلة الممتلئة ورقصات النجوم في الساحل

 

علي غرار عبد الحليم حافظ.. رحلة تامر حسني من حالة حب لـ بحبك

يحتفل الفنان تامر حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 44، و بعد مسيرة  فنية ناجحة وملهمة لنجم الجيل كمغني، وممثل، وكاتب أغاني، وملحن، وكاتب سيناريو، ومخرج كليبات.

ولد تامر حسني  في القاهرة يوم 16 أغسطس 1977 ، فوالده المطرب حسني شريف، ووالدته فاطمة الصباغ، وهي سيدة سورية.

السادات شهيدا ومحمود ياسين بالبدلة البيضاء.. أسرار رؤى رشوان توفيق

كشف الفنان رشوان توفيق  فى تصريحات تليفزيونية، عن علاقته بعالم الرؤيا فى المنام، حيث شاهد عددا من الراحلين وأبلغ ذويهم. 

وقال رشوان توفيق: “بعدما كنت أشاهد لقاءً تليفزيونيا لابنة الرئيس السادات، وقرأت له الفاتحة، ثم غفوت بعد صلاة الفجر، ووجدت الرئيس السادات يضع يده على يدي اليسرى”.

بعد إنفصالها .. وصلة رقص لـ آيتن عامر على أنغام خطافة الرجالة|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو جديد للفنانة آيتن عامر ترقص على أنغام أغنيتها “خطافة الرجالة” عقب إنفصالها عن زوجها مدير التصوير عز العرب .

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.

الأزهر أجاز إجهاضه.. حازم إيهاب يكشف لأول مرة تفاصيل وفاة نجله يونس

حل الفنان الشاب حازم إيهاب ضيف على برنامج امج "رمادي"، الذي تقدمه الإعلامية عبير بسيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي كشف من خلاله واقعة وفاة ابنه الرضيع يونس بعد 13 يوما من ولادته.

وظهر حازم إيهاب في البرنامج بقدر كبير من الرضا والإيمان بالقدر ، حيث قال إنه علم فى الشهر الخامس من حمل زوجته أنها حامل فى ولد ولكن هناك مشكلة فى القلب ، حيث إن غرفة من غرف القلب لا تعمل . 

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