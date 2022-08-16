الأزهر أجاز إجهاضه.. حازم إيهاب يكشف لأول مرة تفاصيل وفاة نجله يونس

حل الفنان الشاب حازم إيهاب ضيف على برنامج امج "رمادي"، الذي تقدمه الإعلامية عبير بسيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي كشف من خلاله واقعة وفاة ابنه الرضيع يونس بعد 13 يوما من ولادته.

وظهر حازم إيهاب في البرنامج بقدر كبير من الرضا والإيمان بالقدر ، حيث قال إنه علم فى الشهر الخامس من حمل زوجته أنها حامل فى ولد ولكن هناك مشكلة فى القلب ، حيث إن غرفة من غرف القلب لا تعمل .

وأضاف حازم إيهاب أن الازهر أجاز له إجهاض الطفل ، بعدما نصحه بذلك صديق يعيش فى أمريكا ، إلا أنه رفض ذلك .

واستكمل حازم إيهاب قائلاً : لم أقدم على تلك الخطوة ، فقد كنت سأشعر بالذنب فى حال إجهاضه ، وسيكون بمثابة عدم ثقة مني فى الله".

وتابع حازم إيهاب قائلاً : ابني يونس دخل غرفة العمليات دون علم والدته ، وكنت أخبرها فقط انه تحت الملاحظة فى الحضانة ، وبعد 13 يوما من ولادته جاءتني مكالمة فجراً أنه توفي .

وسرد حازم إيهاب قائلاً : خلال فترة تواجد يونس فى المستشفى كنت لا أنام ، وبعد دفنه أصبت بحالة من الانهيار ، وكانت زوجتي هي من تقوم بتهدئتي .

وكان قد وجه الفنان حازم إيهاب رسالة إلى كل من واساه عقب وفاة ابنه يونس، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب:" رب الخير لا يأتي إلا بالخير .. ربنا يرحمه و يجعله شفيعًا لنا في جنته بإذن الله متشكر لكل حد اتصل و بعت رسالة ربنا ما يكتبها على حد ابدا".

وكانت شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight ظهور الممثل المصري حازم إيهاب بدور ضابط.

مسلسل محمد دياب مع مارفل يتكون من 6 حلقات فقط، ويشارك فيه أسماء كبيرة من نجوم هوليوود، وقال في تصريحات سابقة نقلها موقع سكرين رانت، إنه حصل على مهمة إخراج مسلسل Moon Knight بعد عرض تقديمي مكون من 200 صفحة، عرضه على رئيس الشركة كيفن فيجي.

يذكر أن وصف بعض النقاد المسلسل بأنه المشروع الأكثر رعبا في تاريخ أعمال مارفل، فيما قال آخرين أنها قدم بطلا خارقا بشكل مختلف تماما عما عرض من قبل في أعمال أكبر ستوديوهات إنتاج عالمية، بأسلوب جذاب وممتع.