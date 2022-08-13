نشرة الفن.. حماقي يعني تحت الأمطار فى السعودية .. ومحمد رمضان عاري الصدر علي مسرح العلمين

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال الأسطر التالية.

كشف الفنان كريم الحسيني عن موقف جمعه بالفنان الراحل نور الشريف خلال تصويرهما عمل فني ، فى محافظة الاسكندرية .

وقال كريم الحسيني فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: كنت أقوم بتصوير أحدي الاعمال فى منطقة الماكس بمدينة الاسكندرية ، وهناك شخص بلطجي حاول ان يحصل على أموال مقابل ان نقوم بالتصوير .

أكدت الفنانة ميمي جمال انها جيلها من الفنانين إعتاد على الانصياع إلي تعليمات المخرج سواء كان شاب صغير أو ذو خبرة .

وتابعت ميمي جمال فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا وجيلي من الفنانين إعتادنا الى تنفيذ تعليمات المخرج واحترامه سواء كان شاباً او مخضرم فى المهنة .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سمير الاسكندراني ، والذى قدم العديد من الاغاني سواء الوطنية أو العاطفية يا رب بلدي وحبايبي، ابن مصر، في حب مصر، يا نيل، أوبريت الغالية بلدي وقولوا لحبيبى.

سمير الاسكندراني ، ولد في حي الغورية 1938 بالقاهرة، ووالده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي.

إعلن الشاب خالد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن موعد طرح البومه الجديد.

حيث طرح الشاب خالد عبر موقع فيسبوك فيديو لمقاطع من أغاني البومه الجديد ، والمقرر طرحه يوم 19 من الشهر الجاري .

بدأ الفنان محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة مع منتصف الليل ، حيث غني عدد الاغاني التى أشتهر بتقديمها خلال الفترة الماضية .

وظهر الفنان محمد رمضان عارى الصدر على لمسرح مرة أخري بعدما اعتاد الظهور بها الشكل فى حفلاته الغنائية .

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً اليوم السعودية وتحديداً بمدينة جدة ضمن حفلات موسم جدة الغنائي.

وتألق الفنان محمد محمد حماقي خلال الحفل بعدد من الأغاني مثل جمالها إستثنائي ، واحدة واحدة، يا ستار، أحلي حاجة فيكي، والتى الهبت حماس الحضور.