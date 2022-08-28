طريقة عمل العيش الشامي زي المحلات

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل العيش الشامي فى المنزل بنفس مذاق الأنواع المباعة فى المحلات وبخطوات سهلة جدا.

ونقدم لكم طريقة عمل العيش الشامى زى المحلات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

عجينة العيش الشامي

مقادير العيش الشامي:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ماء دافىء للعجن

رشة سكر

رشة ملح

سمسم

حبة البركة



طريقة عمل العيش الشامى:

* في العجان ضعي الدقيق والسكر ولبن البودرة والملح والخميرة واخفقيهم جيدا

* أضيفي الماء تدريجيا حتى الحصول على عجينة متماسكة وتترك حتى تختمر وتشكل دوائر

* ضعي القليل من الماء على وجه العجين ثم رشى السمسم أو حبة البركة على العيش الشامى وضعيه على الصاج وادخليه فرن ساخن حتى ينضج ثم اخرجيه واتركيه يبرد واحفظي العيش الشامي فى الثلاجة لحين الاستخدام.