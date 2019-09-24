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مرأة

طريقة عمل العيش الشامي خطوة بخطوة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
قسم المرأه
العيش من أساسيات الطعام فكل المنازل المصرية، خاصةً العيش الشامي الذي يلقى حبًا من الأطفال والكبار، ويمكن إستخدامة في عمل سندوتشات المدرسة أو لزوجك في العمل.

مقادير العيش الشامي
- 2\1 كوب سمنة على زيت
- 2\1 كوب لبن رايب
- كيلو دقيق
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- ملعقة كبيرة خل
- ملعقة كبيرة خميرة
- رشه ملح
- 4\1 كوب ماء دافئ للاختبار
- ملعقة كبيرة سكر
- 3 ملاعق كبيرة لبن باودر
- 3 ملاعق كبيرة قشطة


طريقة عمل العيش الشامي:
1- في إناء ضعي السكر والخميرة وإتركيهم حتى يتم تخميرهم.
2- قومي بتقليب الدقيق مع اللبن الودرة والملح والبيكنج بودر والخل والخميرة والقشطة والسمنة ومن ثم قومي ببسهم ووضع اللبن الرايب وعجنهم.
3- بعد تخميرها قومي بتكوير العجينة واتركيها ترتاح من 5 إلي 10 دقائق
4- قومى بفرد الكرات بحيث يكون سمكها نصف سنتي، ومن ثم نحضر صنية ونضع العجينة وسخنى الفرن وضحى الصوانى حتى ينضج.
5- قومى بدهنه بالماء بفرشه بعد خروجه من الفرن ومن ثم تغطيته وبالهنا والشفا.

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