إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

أصبح فى الوقت الحالى ، يصعب شراء طعام بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة ومذاقه شهى .

وبسبب ارتفاع الاسعار يضطر الأفراد لشراء طعام بمبالغ كبيرة حيث تتجاوز فى أقل الأحول 25 جنيها للشعور بالشبع ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.



وتعد المسقعة الخضرا من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل المسقعة الخضرا بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكن تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

مسقعة خضرا بالفلفل الأحمر

مكونات المسقعة الخضرا

باذنجان

فلفل أخضر

ملح

ثوم

طريقة عمل المسقعة الخضرا