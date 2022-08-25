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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

أصبح فى الوقت الحالى ، يصعب شراء طعام بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة ومذاقه شهى .

وبسبب ارتفاع الاسعار يضطر الأفراد لشراء طعام بمبالغ كبيرة حيث تتجاوز فى أقل الأحول 25 جنيها للشعور بالشبع ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

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وتعد المسقعة الخضرا من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

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ونقدم لكم طريقة عمل المسقعة الخضرا بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكن تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

مسقعة خضرا بالفلفل الأحمر
مسقعة خضرا بالفلفل الأحمر

مكونات المسقعة الخضرا

باذنجان 

فلفل أخضر 

ملح 

ثوم 

طريقة عمل المسقعة الخضرا 

  • اسلقى الفلفل والباذنجان فى وعاء به ماء على النار
  • صفي الباذنجان والفلفل من الماء وانزعي رأس الفلفل
  • اخفقي الباذنجان والفلفل فى الكبة أو اطحنيهم بالهراسة اليدوية
  • فى حلة صغيرة بها سمنة ضيفي الثوم المفروم والفلفل والباذنجان  فى نفس اللحظة وضعى رشة ملح وقلبيه مرة اخرى وبالهنا والشفا
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