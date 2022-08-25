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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

إزاي تفطر بـ 3 جنيه..
إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. فطار رخيص ولذيذ

فى الوقت الحالى، أصبح من الصعب شراء طعام بـ 3 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

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ونتيجة ارتفاع الأسعار، يدفع الأفراد مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 3 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

وتعد طعمية البطاطس من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها بـ  3 جنيه فقط.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل طعمية البطاطس بتكلفة لا تزيد على 3 جنيه للفرد الواحد البالغ.

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

مكونات إفطار رخيص:

2 بطاطس صغيرة 

2 ملعقة فول مدشوش

بقدونس 

ملح 

ماء دافئ

طريقة عمل إفطار رخيص 

  • اسلقى البطاطس الصغيرة ثم قشريها واهرسيها وأضيفي عليها رشة ملح.
  • اطحنى الفول المدشوش ثم ضعيه فى طبق صغيرة وضيفي عليه رشة ملح والماء الدافئ وقلبيهم جيدا حتى تحصلى على عجينة طرية.
  • قطعى البقدونس صغيرا جدا ثم أضيفيه على عجينة الطعمية وقلبي جيدا ثم أضيفي عليهم البطاطس المسلوقة وقلبيهم حتى يتجانسوا تماما وشكلى العجين كورا صغيرة.
  • فى زيت ساخن غزير على النار اقلي طعمية البطاطس حتى يصبح لونها ذهبيا، وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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