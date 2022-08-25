إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

فى الوقت الحالى، أصبح من الصعب شراء طعام بـ 3 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

ونتيجة ارتفاع الأسعار، يدفع الأفراد مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 3 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

طعمية البطاطس

وتعد طعمية البطاطس من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها بـ 3 جنيه فقط.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل طعمية البطاطس بتكلفة لا تزيد على 3 جنيه للفرد الواحد البالغ.

طعمية البطاطس

مكونات إفطار رخيص:

2 بطاطس صغيرة

2 ملعقة فول مدشوش

بقدونس

ملح

ماء دافئ

طريقة عمل إفطار رخيص