صحي ومفيد وبـ 3 جنيه .. طريقة عمل عجة للفطار

يبحث الأشخاص عن أرخص فطار للتغلب على ارتفاع الأسعار وفى الحقيقة يمكن شراء طعام بـ 3 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.



وبسبب ارتفاع الأسعار الكبير، يدفع الأفراد مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 3 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

وتعد العجة من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها بـ 3 جنيه فقط.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل العجة بتكلفة لا تزيد على 3 جنيه للفرد الواحد البالغ.

عجة

مكونات أرخص فطار:

ملعقة دقيق

بيضة

فلفل أخضر

ملح

طريقة عمل أرخص فطار: