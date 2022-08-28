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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحي ومفيد وبـ 3 جنيه .. طريقة عمل عجة للفطار

ازاى تفطر بـ 3 جنيه
ازاى تفطر بـ 3 جنيه

 يبحث الأشخاص عن أرخص فطار للتغلب على ارتفاع الأسعار وفى الحقيقة يمكن شراء طعام بـ 3 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

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وبسبب ارتفاع الأسعار الكبير، يدفع الأفراد مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 3 جنيه.

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ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

وتعد العجة من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها بـ  3 جنيه فقط.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل العجة بتكلفة لا تزيد على 3 جنيه للفرد الواحد البالغ.

عجة
عجة

مكونات أرخص فطار:

ملعقة دقيق 

بيضة

فلفل أخضر

ملح

طريقة عمل أرخص فطار:

  • اخفقي البيض جيدا فى بولة صغيرة مع رشة ملح ثم أضيفي الدقيق واستمري فى الخفق
  • قطعى الفلفل أجزاء صغيرة وضيفيها على البيض وقلبي جيدا ثم اقليه فى طاسة بها سمنة أو زيت، ثم قدميها للطعام وبالهنا والشفا.
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