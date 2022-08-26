عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أصناف

عشاء رخيص
عشاء رخيص

أصبح، فى الوقت الراهن، من الصعب شراء طعام بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة ومذاقه شهى .

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

أرخص وجبة إفطار.. أكلة شرقية مشبعة بـ 4 جنيهات

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل الكريب بتكلفة قليلة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بانيه نباتي لذيذ

وبسبب ارتفاع الاسعار يضطر الأفراد لشراء طعام بمبالغ كبيرة حيث تتجاوز فى أقل الأحول 25 جنيها للشعور بالشبع ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

 

وتعد المسقعة الخضرا من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

الدوخة مش دايما جوع | احترس.. الدوار علامة لمرض خطير يسبب الموت

نفس الجمال .. أحدث ظهور لوالدة ياسمين الخطيب | شاهد

احترس شرب القهوة يسبب السرطان فى هذه الحالة 

تدمر خصوبة الرجال .. كيف تحمي نفسك من كوارث دوالي الخصية

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكن تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

اومليت
اومليت

فلفل مقلي
فلفل مقلي


مكونات عشاء رخيص

بيضة 

فلفل

حبة خيار أو طماطم

ملح 

طريقة عمل عشاء رخيص

افرغي البيضة فى طبق صغير وضعي رشة ملح واخفقيها جيدا ثم اقليها فى الزيت على الجهتين. 

اقلي الفلفل فى زيت ساخن واخرجيه فى طبق التقديم بجوار البيض الأومليت وقدميه مع شرائح الخيار أو الطماطم .

5 جنيه ارتفاع الأسعار وجبة العشاء توفير الميزانية الأكلات الاقتصادية وجبات رخيصة وجبات رخيصة للعشاء طرق توفير الميزانية عشاء رخيص طريقة عمل عشاء رخيص إزاى تتعشى إزاي تتعشى بـ 5 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

رماها في النيل حية.. حكاية أب انتقم لشرفه من ابنته القاصر بعد يأسه من تأديبها

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

حبس فنان شهير بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .. ونقابة الممثلين: مش تبعنا

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

احترس شرب القهوة يسبب السرطان فى هذه الحالة 

كيف تعالج البواسير فى المنزل بدون جراحة؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل رول الباذنجان

أرخص وجبة إفطار.. أكلة شرقية مشبعة بـ 4 جنيهات

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة شرقية مشبعة

إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

الفرح اتحول ميتم .. جمال شعبان يعلق على وفاة والد عريس الشرقية

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة من لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

هل يجوز الزواج بدون مأذون.. ومتى يلزم وجود الولي.. عالم أزهري يجيب

قرار جديد من وزيرة الثقافة لقرية في أسيوط

جزيرة الوراق.. الإسكان: صرف تعويضات وسكن بديل للأهالي وتطوير 61 فدانا

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أصناف

وردة ومحمد فؤاد ونجاة .. صلاح الشرنوبي يتصدر السوشيال ميديا بتصريحات نارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا| شاهد

نفس الجمال .. أحدث ظهور لوالدة ياسمين الخطيب | شاهد

بعد شائعات الوفاة والمرض.. عادل إمام يظهر بصورة مفاجئة

احترس شرب القهوة يسبب السرطان فى هذه الحالة 

فيديو

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

4 ملايين جنيه .. تفاصيل رشوة جامعة دمنهور وتورط عميد كلية وآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ