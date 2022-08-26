إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أصناف

أصبح، فى الوقت الراهن، من الصعب شراء طعام بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة ومذاقه شهى .

وبسبب ارتفاع الاسعار يضطر الأفراد لشراء طعام بمبالغ كبيرة حيث تتجاوز فى أقل الأحول 25 جنيها للشعور بالشبع ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

وتعد المسقعة الخضرا من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل إفطار بـ 3 جنيه.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكن تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

اومليت

فلفل مقلي



مكونات عشاء رخيص

بيضة

فلفل

حبة خيار أو طماطم

ملح

طريقة عمل عشاء رخيص

افرغي البيضة فى طبق صغير وضعي رشة ملح واخفقيها جيدا ثم اقليها فى الزيت على الجهتين.

اقلي الفلفل فى زيت ساخن واخرجيه فى طبق التقديم بجوار البيض الأومليت وقدميه مع شرائح الخيار أو الطماطم .