رجال ممنوعون من الفياجرا نهائيا | تعرف على القائمة الكاملة

تعد الفياجرا من أشهر الأدوية المستخدمة لزيادة خصوبة الرجال وعلاج بعض مشكلات الضعف الجنسي ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنها تهدد حياة وصحة عدد كبير منهم.

يعتقد الكثير من الرجال أن الفياجرا تضر كبار السن فقط ولكنها فى الحقيقة تشكل خطورة على قائمة كبيرة من الرجال وفق حالات مختلفة لذا ينصح هؤلاء الأشخاص باتباع طرق أخرى لـ علاج الضعف الجنسي.

وعرض موقع “mayoclinic” قائمة تحتوى الرجال الممنوعون من تناول الفياجرا، وهم:



لا ينصح باستخدام الفياجرا لمن يتناولون أى من الأدوية التالية " امبرينافير، وأميل نتريت، وأتازنافير، وبوسبريفير، وكوبيسيستات، ودارونافير، وإريثريتيل تيترانيتريت، وفوسامبرينافير، وإندينافير، وإيزوسوربيد ثنائي النترات، وإيزوسوربيد أحادي نترات، وليفوكيتوكونازول، ولوبينافير، ومولسيدومين، ونلفينافير، ونيرماترلفير، والنتروجليسرين، ونتروبروسيد، وPentaerythritol Tetranitrate، ونترات بروباتيل، وRiociguat، وريتونافير، وساكوينافير، وتيلابريفير، وتيبيرانافيررل طبية أخرى.

تفاعلات الأدوية مع الفياجرا

أخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية من الفياجرا أو أى أدوية أخرى وأنواع أخرى من الحساسية ، مثل الأطعمة أو الأصباغ أو المواد الحافظة أو الحيوانات.

من لديهم القضيب غير الطبيعي بما في ذلك تقوس القضيب أو عيوب خلقية في القضيب وقد تزداد احتمالية حدوث مشاكل عند تناول الفياجرا لذا يفضل أن يتناول عقار اخر بعد استشارة الطبيب.

مرضى ممنوعون من الفياجرا

هذا بالإضافة إلى قائمة كبيرة من الرجال الممنوعون من تناول الفياجرا نتيجة إصابتهم بمشكلة صحية، والجدير بالذكر أن الكثير منها أمراض غير متوقعة وتبدو بسيطة.

من يعانون من زيادة الكوليسترول في الدم ممنوعون من تناول الفياجرا

المصابون بالذبحة الصدرية أوألم شديد في الصدرغير مستقر

الرجال المصابين بمشكلة ارتفاع ضغط الدم ممنوعون من تناول الفياجرا

من يعانون من انخفاض ضغط الدم ممنوعون أيضا من استعمال الفياجرا

من سبق لهم المعاناة من عدم انتظام ضربات القلب خلال الأشهر الستة الماضية

من لديهم مشاكل فى الأوعية الدموية مثل تضيق الأبهر

من أصيبوا بالنوبة القلبية خلال الأشهر الستة الماضية ممنوعون من استخدام الفياجرا

المعاناة من فشل القلب أو أى مرض من أمراض القلب

اضطرابات الشبكية أو التهاب الشبكية الصباغي وهو مرض وراثي

امراض الشبكية

من أصيبوا بالسكتة الدماغية خلال الأشهر الستة الماضية ممنوعون من تناول الفياجرا

ازدحام القرص أو انخفاض نسبة الكوب لقرص العين

مرض السكري ممنوعون من تناول الفياجرا

يمنع الرجال من تناول الفياجرا عند المعاناة من الاعتلال العصبي البصري الأمامي غير الشرياني

التدخين قد يزيد من فرصة حدوث آثار جانبية خطيرة في العين تسمى NAION.

الفياجرا ممنوعة نهائيا لمن يعانون من اضطرابات النزيف

قرحة المعدة سواء كانت الإصابة حالية أو تم العلاج منها من أهم موانع الفياجرا

قرحة المعدة