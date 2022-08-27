ماختارتش الطريق الغلط.. صورة فتاة الديلفري تتصدر التريند| اعرف حكايتها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لـ فتاة الدليفري حيث تعمل فى توصيل الأوردرات على أبليكيشن شهير، وسط إعجاب الجهور الشديد بها.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ فتاة الدليفري التى تكافح من أجل كسب المال بالجهد والكفاح، ولم ترضخ لطرق الربح غير الشريفة رغم سهولة العمل فيها حاليا والأموال الطائلة التى تجنيها من تعمل فى تلك المهن.

فتاة طلبات



وشكر جمهور السوشيال ميديا، فتاة الدليفري لأنها لم تقم بعمل فيديوهات خليعة بها رقص وعرى على صفحات السوشيال ميديا لجني المال بسهولة، كما تفعل الكثير من الفتيات بل اختارت الطريق الصعب لأنه حلال.

وتعد مهنة الدليفري من المهن الشاقة التى تتطلب جهد كبير فى نزول وصعود السلالم طوال اليوم وقيادة الموتوسيكل طوال اليوم لإحضار الطعام من المحلات المختلفة للعملاء خاصة وسط ارتفاع الحرارة فى الصيف، وكل هذا المجهود شاق على الرجال لذا أعجب جمهور السوشيال مديدا برحمة الشهيرة بـ فتاة الدليفري التى تحملت مشقة كبيرة من أجلل كسب المال بالحلال.

وصاحبة الصورة الشهيرة بـ فتاة الدليفري، هى شابة فى مقتبل العمر تدعى رحمة أمين من الإسكندرية ودرست بكلية التجارة.