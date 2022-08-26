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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل رول الباذنجان

إزاي تتغدى بـ 10
إزاي تتغدى بـ 10 جنيه

قد يتعجب البعض أنه بإمكانه شراء طعام غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل في ظل ارتفاع الأسعار.

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ويضطر الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيها للشعور بالشبع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.


ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

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وتعد المكرونة من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.


ونقدم لكم طريقة عمل لفائف الباذنجان بالمكرونة بخطوات الشيف محى شوقي بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

لفائف الباذنجان بالمكرونة
لفائف الباذنجان بالمكرونة


مكونات غداء رخيص:
باذنجان
طماطم

 ثوم 
مكرونة أسباجيتى
ملح

رشة بهار لحم أو كمون


طريقة عمل غداء رخيص

  • اسلقى المكرونة ثم صفيها وفى حلة بها سمنة أو زيت على النار ضعي الثوم المفروم وصلصة الطماطم والملح وبهارات اللحم أو الكمون وقلبيهم جيدا .
  • اخرجي القليل من تسبيكة الطماطم جانبا ثم ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي جيدا .
  • قطعي الباذنجان شرائح رفيعة دون تقشير واقليه فى الزيت ثم افرديها فى طبق واحشيها بالمكرونة ولفيها رول ورصيها فى صينية  وضعي عليها تسبيكة الطماطم ورشة ملح.
  • ضعيها فى الفرن لمدة 5 دقائق ويمكن إضافة ورق الريحان أو الجبنة المبشورة على الوجه أو تقديم رول الباذنجان بدون إضافات وذلك حسب إمكانياتك.
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