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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر فلوسك.. اعرف سعر بلايستيشن 5 الجديد وصل لكام

أسعار بلايستيشن 5
أسعار بلايستيشن 5 الجديدة

أعلنت شركة سوني Sony، يوم الخميس الماضي، عن زيادة أسعار جهاز "بلايستيشن 5" PlayStation 5 في أسواق محددة، مستشهدة بالظروف البيئية الاقتصادية الصعبة التي تواجهها هي ومعظم الشركات حول العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، رفعت الشركة اليابانية المصنعة لجهاز "بلايستيشن 5"، أسعار وحدة التحكم الخاصة بها في عدة دول من بينها أوروبا والمملكة المتحدة والصين وأستراليا والمكسيك وكندا، وستصبح الأسعار الجديدة سارية المفعول على الفور.

 

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سعر بلايستيشن 5 بالدولار

ووفقا لخطة الشركة، سيدخل تغيير سعر جهاز "بلايستيشن 5" في اليابان حيز التنفيذ اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، وفي الوقت نفسه، أكدت "سوني" أنها لن تقوم برفع سعر التجزئة لجهاز ألعاب الفيديو الشهير PS5 لعملائها في الولايات المتحدة فقط، وأن المستهلكين الأميركيين لن تطالهم هذه الزيادات.

وفي منشور على مدونة PlayStation الرسمية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سوني"، أن شركته زادت من سعر وحدة التحكم بسبب "معدلات التضخم العالمية المرتفعة، فضلا عن اتجاهات العملة المعاكسة".

ويشار إلى "سوني" قد أصدرت جهاز PS5 في نوفمبر 2020، وعلى مدار عامين وجد عشاق وحدة التحكم صعوبة في الحصول على جهاز "بلايستيشن 5"، ولكن نظرا لارتفاع الطلب ومشكلات سلسلة التوريد ونقص الرقائق عالميا وإعادة بيعها عبر الإنترنت، فقد اشتهر نظام الألعاب المرغوب من Sony بأنه استعصى الوصول إلى العديد من العملاء المحتملين.

أسعار بلايستيشن 5 الجديدة

قالت سوني إن أسعار أجهزة النسخة الرقمية من "بلايستيشن 5" سترتفع للبيع بالتجزئة في أوروبا بنسبة 10%، حيث ستصل إلى 450 يورو (أي ما يعادل 8600 جنيه مصري)، بدلا من 400 يورو.

وسيصل سعر الجهاز في المملكة المتحدة إلى480 جنيها إسترلينيا، بدلا من 450 جنيها إسترلينيا.

وسيرتفع سعر "بلايستيشن 5"  في اليابان، إلى 49478 ينا، بدلا من 43978 ينا.
 

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