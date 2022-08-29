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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 20 جنيها..حجازي: المالية وافقت على توحيد قيمة الحصة داخل الوزارة وخارجها

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت الموافقة من المالية على توحيد قيمة الحصة لمن هم داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها بـ 20 جنيها.

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وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحصة للمعلم التربوي داخل الوزارة كانت مقابل 3.40 جنيه بينما خارج الوزارة بـ 20 جنيها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت الموافقة من المالية على توحيد قيمة الحصة لمن هم داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها بـ 20 جنيها، لافتا إلى أن المعلم لابد أن يشارك في عملية التطوير في التعليم.

 تقدمت بخطة لرئيس الوزراء اليوم

وأكمل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقدم بخطة لرئيس الوزراء اليوم وتمت الاستجابة لها وسنعمل على تنفيذها.

رضا حجازى وزير التربية المالية قيمة الحصة أحمد موسى داخل الوزارة المعلم

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