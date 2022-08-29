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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم: تصحيح إجابات الثانوية العامة إلكترونيًا.. ونتيجة التظلمات في هذا الموعد

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

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وأضاف رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني، ثم تجري مراجعته يدويًا، وسيكون هناك منظومة ودليل لكل المطلوب من طالب الثانوية العامة خلال العام الدراسي، قبل بداية هذا العام.

وتابع وزير التعليم، أن الأسئلة المقالية القصيرة ضرورية للطلاب وهدفها تعليم القدرة على إنتاج الإجابة، لافتًا إلى أن أي طالب له حق (في الدور الأول أو الثاني) لابد أن يأخذه من خلال الشؤون القانونية، وطلب الحق مهم جدًا تلبيته للمواطنين، ولن يكون هناك ظلم لأي طالب.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن العمل جاري في تظلمات طلاب الثانوية العامة، وسيتم إصدار تقرير عن كل شيء عقب انتهاء فترة التظلمات، والتكنولوجيا لا يصح أن تكون موازية للتعليم، إنما سيتم دمجها لتحقيق قيمة مضافة.

ولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أنه سيكون هناك فترة مشاهدة داخل المدرسة؛ من خلال مشاهدة المدرس الذي يقوم بشرح المادة عبر فلاشة من خلال شاشة عرض، عبر تواجد مدرس مع الطلاب لتوضيح آلية الشرح؛ وهذا النظام سيبدأ العام الجاري؛ من خلال القناة التعليمية التابعة للوزارة.

 

الطلاب سيقومون بالاستماع ويقوم المدرس بالتعليق

 

وأكد وزير التعليم، أن الطلاب سيقومون بالاستماع ويقوم المدرس بالتعليق، ومراجعة ما لم يستوعبه الطلاب من أجل شرحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الطالب يمكنه سماع الدروس المدرسية مرة أخرى في المنزل من أجل تثقيل مهاراته، وتلاشي العيوب وتقوية المهارات لديه.

رضا حجازى وزير التربية نموذج الإجابة الدور الثاني أحمد موسى طالب الثانوية العامة الثانوية العامة

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