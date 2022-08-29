تخفيضات 20%.. حماية المستهلك: معارض أهلا مدارس توفر نظارات طبية للطلاب بالكشف.. فيديو

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نسبة التخفيضات بمعرض “أهلا مدارس” لا تقل عن 20%، مؤكدا أن هناك تجار جملة ومصنيعن لكل شئ بالمعرض.

وقال أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن المعارض توفر كافة الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ويوفر المعرض أيضا النظارات الطبية للطلاب بالكشف.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلم، أنه يوجد بمعارض “أهلا مدارس”، أطباء أسنان لإعطاء الطلاب أدوات التعقيم والمطهرات، إضافة إلى وجود بنوك تسهل على أولياء الأمور مصاريف الدراسة.

٢٣ معرضا رئيسيا

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن هناك ٢٣ معرضا رئيسيا متواجدا سيتم تنظيمها في ٢٣ محافظة، وباقي المحافظات سوف يكون بها قوافل متحركة هذا إلي جانب ١١٩ معرضا فرعيا في كافة المحافظات،

