وزير المالية عن أسعار الكهرباء: ربنا أكرمنا ومابتقطعش

تحدث محمد معيط وزير المالية، عن أزمة الكهرباء التي تضرب العالم بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أن هناك دولا تعاني أزمة في الكهرباء ومصر مستقرة.



وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين: "ربنا أكرمنا وما بتقطعش، والدولة تقدم جهد كبير في سبيل صالح المواطن المصري الذي يستحق".



العالم كله يعاني ارتفاع الأسعار



وتابع وزير المالية، أن العالم كله يعاني ارتفاع الأسعار وبراميل البترول تضاعف سعره بعد الأزمة العالمية الحالية.

وأشار محمد معيط، إلى أننا نعمل على تقليل الأثر السلبي للموجه التضخمية على المواطنين.

